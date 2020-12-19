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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan tartışmalı tweet! Sosyal medya karıştı: Darbe iması mı?

Geçtiğimiz aylarda hükümet için 'Erken seçimle veya başka bir şekilde gidecekler' sözleriyle eleştirilere hedef olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yine benzer bir paylaşımda bulundu. Meclis'ten 316 oyla geçen 2021 bütçesinin hemen ardından bir paylaşım yapan Kaftancıoğlu, "TBMM’den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada kullanıcılar Kaftancıoğlu'nu darbe iması yapmakla suçlarken, kendisine geçmişte yaptığı ve tutmayan "at fava bekle" paylaşımları hatırlatıldı.

Güncel / 19 Aralık 2020 Cumartesi 12:03
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan tartışmalı tweet! Sosyal medya karıştı: Darbe iması mı?

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'TBMM'den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak. at fava bekle...' ifadelerini kullandı.



DARBE İMASI YAPMIŞTI

Kaftancıoğlu daha önce katıldığı bir televizyon programında 'Hükümet mutlaka düşecek' iddiasını ortaya atıp, 'Erken seçimle veya başka bir şekilde gidecekler' ifadesini kullanmıştı. Kaftancıoğlu'nun sözleri büyük tepki toplamıştı.

ÖNCE İP SONRA CHP!

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan da benzer şekilde 'Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız' sözleri ile tepki çekmişti. İfadeler 'İYİ Parti'nin 'darbe' beklentisi mi var' yorumlarına sebep oldu.



SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Kaftancıoğlu'nun tweeti sosyal medyada olay oldu. Bazı vatandaşlar Kaftancıoğlu'nu darbe iması yapmakla suçladı. Vatandaşlar, Kaftancıoğlu'na daha önce yaptığı 'at fava bekle' paylaşımlarını hatırlattı:








Milletvekili

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