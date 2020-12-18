Vatandaşın kafasını karıştıran soru! İlkokullarda var da anaokullarında yok mu?

Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla anaokullarında yüz yüze eğitim devam ediyor. Veliler ise ilkokul ve ortaokulda virüs bulaşma riski var da anaokullarında yok mu? sorusuna cevap arıyor.



Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs nedeniyle ilk orta Ve li̇selerde Uzaktan eğitimi 22 Ocak'a kadar uzattı. Ancak anaokullarında yüz yüze eğitim devam ediyor.



UZMANLAR UYARDI RİSK DEĞİŞMİYOR!



Uzmanlara göre; anaokullarının açılması koronavirüs bulaşması açısından risk oluşturuyor. Riskin farklı olmayacağını ifade eden uzmanlar 'İlk kula giden çocuğun da bulaştırıcılığı vardır. anaokula giden çocuğunda. Bunlar yine bir araya gelecek oyun oynayacak, zıplayacak ve bu şekilde de bulaştırıcılık olacak. Bulaştırıcılık açısından her iki grupta aynı' yorumunda bulunuyor.



VATANDAŞIN KAFASI KARIŞTI!



Bakanlık kararına göre, ilkokullarda sınav yapılmayacak. Karne notları derse katılım puanlarıyla belirlenecek. Ardından yarı yıl tatili de 3 haftaya çıkartıldı. 22 Ocak'a kadar lise ve ilkokullarda yüz yüze eğitim olmayacak ama anaokullarında yüzyüze eğitim devam ediyor. Bu karar vatandaşların kafasını karıştırdı. Vatandaşlar, ilkokullarda var da anaokullarında virüs bulaşma riski yok mu? sorusuna cevap aradı.