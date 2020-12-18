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Sosyal medya çalkalanıyor! 20 Aralık'ta ne olacak?

21 Aralık bu kez bilindiği gibi en uzun gece olmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor dünya için... Dünya gözünü kulağını 21 Aralık 2020'ye çevirdi ama ne olacak bu tarihte? 21 Aralık'ta tüm dünyada NASA onaylı bir elektrik kesintisi yaşanacak ve dünyaya reset atılacak iddiaları günlerdir sosyal medyayı sallıyor.

Genel / 18 Aralık 2020 Cuma 16:05
Sosyal medya çalkalanıyor! 20 Aralık'ta ne olacak?

En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık'la ilgili birçok iddia gündeme geldi. Kış Gündönümü olarak bilinen bugün güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarım kürede günler uzamaya, güney yarımkürede ise kısalmaya başlar. Kimilerine göre bu yıl dünyanın birçok yerinde elektrik kesintileri yaşanabilir veya elektronik cihazlar hata verebilir. Ayrıca bu olayın astrolojiyi de etkilemesi bekleniyor.

21 Aralık'ta güneşte patlama yaşanabileceği ve dünyadaki elektronik cihazların zarar görebileceği komplo teorileri sosyal medyada konuşulsa da bu konuda bilimsel bir açıklama bulunmuyor.

21 ARALIK'TA NELER OLACAK?
Jüpiter ve Satürn, yılın son günlerinde 'büyük birleşme' olarak bilinen buluşmayla gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak.
Gökbilimcilerin aktardığına göre, iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak. Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki 'büyük birleşmede' sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi. Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

GEÇMİŞTE OLDU
 21 Aralık 2020 ile ilgili ortaya atılan iddialara benzer dünyamızda Carrington Olayı meydana geldi. Carrington Olayı olarak da bilinen 1859 güneş fırtınası, 1859 da solar döngü 10 sırasında olmuş güçlü bir jeomanyetik güneş fırtınasıdır.

Bir solar alev veya koronal kütle ejeksiyonu, Dünya'nın manyetosferini vurdu ve şimdiye kadar bilinen, Richard Christopher Carrington tarafından gözlemlenen ve kaydedilen en güçlü solar fırtınayı tetikledi.

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