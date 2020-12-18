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İstanbul için su kesintisi uyarısı!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, Türkiye'deki kuraklığa dikkat çekerek "İstanbul’u bekleyen su kıtlığı tehlikesi için de acil olarak günlük 2 saati aşmayacak şekilde sembolik su kesintilerinin yapılması şart" dedi.

Yaşam / 18 Aralık 2020 Cuma 10:20
İstanbul için su kesintisi uyarısı!

Hürriyet gazetesinin haberine göre Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, iklim krizinin küresel bir tehlike olduğunu belirtip İstanbul'un büyük bir nüfus ve ormansızlaşma sorunu yaşadığını söyledi.

1911'den bu yana yaptıkları ölçümlerde İstanbul'un ortalama sıcaklığının 1.5 derece arttığını gördüklerini ve aslında bugün yaşanan iklim kaynaklı tüm sorunların nedeninin bu 1.5 derecelik sıcaklık artışı olduğunu belirten Tek, 'İstanbul'daki bu artış uluslararası kurumların ölçümlerine göre dünya ve Avrupa ile paralel. Bu durum tarımda ve sanayide hatta aklınıza gelecek her alanda büyük bir sorun demek. Bu şartlarda ekonomik sürdürülebilirlik mümkün değil' ifadesini kullandı.

İnsanlarda kuraklık ve su kıtlığı bilincinin hala oluşmadığına vurgu yapan Tek, şunları kaydetti:

'Türkiye'de çok sayıda deprem olmasına rağmen gerçek deprem bilinci 1999'dan sonra oluştu. İnsanlar yaşamadan asla gerçek farkındalığa sahip olmuyor. İstanbul'u bekleyen su kıtlığı tehlikesi için de acil olarak günlük 2 saati aşmayacak şekilde sembolik su kesintilerinin yapılması şart. Başka türlü insanların tüketim alışkanlıkları değişmeyecek. Sembolik kesintiler bu konuda davranışları değiştirecek.
Rekor sıcaklıkların yaşanma sıklığı ve şiddeti artıyor. Özellikle son 10 yılda büyük bir artış var. Sürekli rekorlar yenileniyor. Bununla beraber yaşanan en düşük sıcaklılar da yükseliyor. Karlı gün sayıları azalırken sıcak dalgalarının yaşandığı kurak gün sayıları artıyor.'

Tek, İstanbul'un yaşadığı durum için artık 'felaket' kelimesinin kullanılmasının yanlış olmayacağını belirterek şöyle devam etti:

'İstanbul'u bekleyen bir deprem tehlikesi var. Deprem için önlem alabilirsiniz. Kişisel olarak kurtulmam mümkün. Ama iklim krizi için aynı şey geçerli değil. Aşırı hava olayları ve kuraklık tehlikesi artık ciddi boyutta. Çok yakında iklim kaynaklı ölümleri görmeye daha net başlayacağız. Zaten iklim ölümleri bilimsel olarak depremden daha büyük bir tehlike.'

'Yağış arttı ama fayda sağlamıyor'
İstanbul'un 109 yıllık detaylı verileri incelendiğinde yıllık ortalama yağışlarda 140 kilogramlık bir artış gözlemlediklerini belirten Adil Tek, “Evet ortalama yağışlar artmış. Peki neden kuraklık var? Nedeni yine o 1.5 derecelik artış. Yağmurlar asıl yağması gereken zamanda yağmıyor. Haziran ayında yağan düzensiz ve şiddetli yağmurlar bu ortalamayı yükseltiyor ama o su toprağa karışmadan hızlıca akıp gidiyor. Seller oluşturuyor. Bunlar faydasız yağışlar. İstanbul'un asıl kar yağışına, daha sakin ve zamanında yağan yağmurlara ihtiyacı var. Barajlar sadece bu şekilde dolabilir” dedi.

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