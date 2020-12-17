İSTEAD Genel Başkanı'ndan flaş eğitim açıklaması!

İstanbul Eğitime Armağan Derneği (İSTEAD) Genel Başkanı Mert Şener, eğitim sistemine dair açıklamalarda bulundu.



Şener yaptığı açıklamada, “Eğitimi tam da olması gerektiği gibi özgürlükle buluşturduk. Eğitimin insan formatlama aracı olarak kullanılmasına bizim tahammülümüz olamaz. Öğrencileri at yarışındaki gibi birbiriyle yarıştıran sistemi biz kabul etmeyiz. Eğitim – öğretim bilgiye ve hikmete ulaşabilmek için olmalıdır. Tüm reformlar buna yöneliktir. Öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin büyük sorumluluğu var. Eğitim sistemimiz öğrenciye en başta özgüven vermek zorundadır. Eğer gençlerimiz eğitim gördükçe, diline, ecdadına yabancılaşıyorsa çok ciddi problem var demektir. Okullar kendi dilinden, kendi toplumundan utanan ve uzaklaştıran bireyler yetiştiriyorsa talim ve terbiyede ciddi arıza var demektir.” dedi.