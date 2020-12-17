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Hakan Bayrakçı'yı çıldırtan sözler!

CHP'li Sonar araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı S-400'ler konusuna başından bu yana yuvarlak ifadelerle eleştiriler getiren sözde antiemperyalist muhalefet ve solcu kesimlere sert tepki gösterdi. Bayrakçı, "Siz bütün Türk Silahlı Kuvvetlerini enayi ve aptal yerine mi koyuyorsunuz. Koskoca Türk Silahlı Kuvvetleri, 2 milyar dolar ödenmiş, çalışmayacak bir sisteme peki der mi. İcazet gösterir mi." dedi

Güncel / 17 Aralık 2020 Perşembe 00:54
Hakan Bayrakçı'yı çıldırtan sözler!

CHP'ye yakın Sonar araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, S-400 hava savunma şirketi konusuna başından bu yana yuvarlak ifadelerle eleştiriler getiren sözde antiemperyalist muhalefet ve solcu kesimlere çok sert tepki gösterdi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Hakan Bayrakçı'nın sol kesimle ilgili S-400 konusundaki sözleri tartışmayı hararetlendirdin. İşte Bayrakçı'nın o sözleri;

"S-400 ALIMININ NEYİNİ BEĞENMİYORSUNUZ"

S-400'den çıkan tartışmayı o kadar yanlış buluyorum ki; Amerika'dan istemişiz bir silah, vermemiş. Gitmişiz Rusya'dan almışız. Bunun nesini beğenmiyorsunuz. Yok çalışır mı çalışmaz mı, ne yapacaktık. Zaten Amerika'nın Türkiye'ye tavrı şu; çocuğum sen sus, sen bizim arka bahçemizsin, yavrum sen karışma bu işlere falan. Amerika 50 yıldır bu tavır içinde.

"TSK'YI APTAL YERİNE Mİ KOYUYORSUN"

Hadi sen iktidarı bir şekilde eleştiriyorsun, siz bütün Türk Silahlı Kuvvetlerini enayi ve aptal yerine mi koyuyorsunuz. Koskoca Türk Silahlı Kuvvetleri, 2 milyar dolar ödenmiş, çalışmayacak bir sisteme peki der mi. İcazet gösterir mi. Ülkenin güvenliği için ABD sana vermemiş. nereden alacaksın; Tanzanya'dan mı alacağım, Uganda'da mı var bu teknoloji.

UgandaTanzanya

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