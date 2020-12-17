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Ergenekon sanığının esrarengiz ölümü!

Ergenekon davası sanıklarından 43 yaşındaki Süleyman Esen Üsküdar’daki evinin balkonundan esrarengiz bir şekilde düşerek hayatını kaybetti. Polis kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

3. Sayfa / 17 Aralık 2020 Perşembe 21:14
Ergenekon sanığının esrarengiz ölümü!

Danıştay'a saldırı düzenleyen Avukat Alparslan Arslan'ın 'bana bombaları o verdi' dediği. Ergenekon Kumpas Davası Sanıklarından Süleyman Esen evinin balkonundan düşerek esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti.

Danıştay saldırganı avukat Alparslan Arslan Cumhuriyet Gazetesi'ne de bombalı saldırı düzenlemişti. Verdiği ifadede bana bombaları o verdi dediği Süleyman Esen'de davada yakalanıp tutuklanmıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra avukatlık mesleğinden de atılmıştı.

Saldırıya silah temin etmekle suçlanan ve 10 yıl hapis cezası alan 43 yaşındaki Süleyman Esen, tüm suçlamalardan beraat etmişti.
Psikolojik soruları olduğu ileri sürülen Süleyman Esen dün gece Üsküdar'daki evinin balkonundan aşağı düştü. Çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırılan Süleyman Esen hayatını kaybetti. Polis kayıtlarına şüpheli olarak geçen ölümle ilgili soruşturma sürüyor.

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