CHP'li belediyede skandal: Korona hastasını elbisesiyle gömdüler!

CHP'li belediyede son dakika skandalı! Hastanede tedavi gören Y.K., saat 02.45'te vefat etti. Cenazeyi teslim alan yakınları defin için hastanede asılı telefonu arayınca aldıkları cevap karşısında şok oldu. Resmi sıfatı olmayan gassallar 'Kovidli yıkamak riskli' diyerek 4 bin lira istedi.



Balıkesir'in Edremit ilçesinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insanların cenazesi ortada kaldı. CHP'li belediye ölenlere cenaze hizmeti vermeyince korsan gassallar 4 bin liraya varan ücretlerle ölü yıkamaya başladı. Yakınları bu ücreti karşılayamadığı için bir cenaze yıkanmadan elbiseleriyle ceset torbasına koyularak toprağa verildi. Bir cenaze ise başka ilçeye götürülüp yıkanarak defnedildi.







KORSANLAR 4 BİN LİRA İSTEDİ



Edremit'teki ilk tuhaf olay 30 Kasım'da yaşandı. Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Y.K., sabaha karşı 02.45'te vefat etti. Yakınları cenazeyi teslim alarak son görevini yapmak istedi. Skandal da burada patladı. Cenazeyi yıkatmak için hastanede asılı duran telefon numarasını arayan yakınları aldıkları cevapla şoke oldu. Hiçbir resmi sıfatı olmadığı hastanede cenaze yıkayan 'korsan gassallar' 'Kovid'li yıkamak riskli' diyerek aileden 4 bin lira ücret istedi.







CESET TORBASIYLA DEFİN



Yakınları bu ücreti veremeyeceğini belirtince 'korsan gassallar' cenazeyi yıkayamayacaklarını belirtti. Durum hastane kapısına cenaze işlerinden sorumlu olduğu yönünde yazılar asan CHP'li Edremit Belediyesine de bildirildi. Ancak netice alınamadı. Bunun üzerine Y.K. yıkanmadan, kefenlenmeden ceset torbası ile Altınoluk'ta toprağa verildi.



CENAZENİN YIKANMASINI ENGELLEDİLER



Ancak bu ücreti ödeyemeyen yakınları dışardan cenazeyi yıkayacak gönüllü bir hoca buldu. Ancak korsan gassallar, gönüllü hocayı tehdit ederek cenazenin yıkanmasını engelledi. Merhumun yakınları cenazeyi Savaştepe ilçesine götürüp yıkatarak orada toprağa verdi.



BASINA DÜŞÜNCE ADIM ATTI



CHP'li belediye, Edremit Devlet Hastanesi'nde yaşanan sıkıntılardan haberdar olmasına rağmen skandal yerel basına düşünce adım attı. Edremit Belediyesi, Kovid'li hastaların yıkanıp kefenlenmesi için bir kadın ve bir erkek gasilhane sorumlusu alınacağını ve hizmetin ücretsiz olarak verileceğini açıkladı.