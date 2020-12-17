21 Aralık’ta elektrikler mi kesilecek? Uzman isimden çok konuşulacak sözler!

Yazar Mehmet Ali Bulut, son dönemde gündeme gelen '21 Aralık'ta elektrikler kesilecek. Dünyaya reset atılacak' yönündeki iddialara ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.



Beyaz Tv'de ekranlara gelen Her Açıdan programına katılan yazar Mehmet Ali Bulut, gelecekte dünyadaki misyonun değişeceğini öne sürdü.



Bulut yaptığı açıklamada, 'Önümüzdeki süreçte insana yüklenen misyon değişecek. Bilimi Allah ile buluşturan insanlar gelecek. İnsanlığı boyunduruğu altına almaya çalışan İblis sistemine karşı gelinecek. İnsanları bilim ile azıttılar. Bu sisteme aynı şekilde yani Müslümanlar ile cevap verilecek. Yeryüzünde uyduları kestiğiniz zaman her şey biter. İnsanlar zıvanadan çıkacak. Bu nedenle gökten bir müdahale söz konusu. Rahman Suresinde bu saldırı yazıyor. Gökten bir saldırı gelecek. İster uzay, ister melek, ister cin de. Bu olacak. Mutlaka yaşanacak. Güneş batıdan batmadan önce olacak. Yapay zekanın kendisi dabbedir. Dabbeye kimse böyle bakmıyor. Yapay üretilmiş bir virüs de dabbedir. Bir tek güneş kaldı. Bunlar kıyametin cezalandırılması olarak yorumlanır. 2022'deki güneş tutulması birçok depreme neden olacak. Bu depremler artık sonu gelen depremler değil. Yeryüzünde artık yaşamanın bir keyfi kalmadı. İnsanlar için tatsız olacak. İnsanların aklı bu yaşanacaklara rağmen başına gelmeyecek. 2080'deki dizilişte ise bir tane inanan kalmayacak. Bu deccalın ikinci dönüşü olacak. Deccal öldürüldüğünde ise insanların Allah'a dönüşü gerçekleşecek. Mesela Kanada'nın üst tarafında manyetik alan görülüyor. Bu iklimsel bir şey olarak görülse de bu kıyamet alametidir. Ahir zaman devam ediyor. Kıyamete çok az zaman kaldı. 2021 ile 2022 korkulacak bir yıl ama bu 2020'nin getirmiş olduğu sıkıntılardır. Türkiye ve dünyadaki esnaf biçimi imha oldu. Küçük esnaf bitti. Ücretler maaş sistemi sona erdi. Tepedeki adamlar insanlara kredi takdim edecek. İtaate göre kredilendireceksiniz. Paraya ihtiyacın olmayacak. Herkes sistemin içerisinde, bu İblis sistemidir. Sanala dönüyoruz. Ekonomi ve sağlık sorunları ortaya çıkacak. Uzun türlü evde kaldığımız için bir takım sıkıntılar meydana gelecek' dedi.





