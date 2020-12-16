Twitter, Trump'ın hesabının görev teslimden sonra yasaklanabileceğini doğruladı

ABD Başkanlığını kaybeden Trump'a bir darbe de Twitter'dan geldi.



Independent Türkçe'nin haberine göre; Şu anda bir dünya lideri statüsünde olduğu için Twitter'ın politikalarından muaf tutulan Donald Trump, Joe Biden'ın 20 Ocak'ta ABD başkanlığını devralmasından sonra imtiyazını muhtemelen kaybedecek.



Twitter, komplo teorilerini yaymaya devam etmesi halinde Trump'ın Twitter'daki kişisel hesabının kapatılabileceğini doğruladı.



3 Kasım seçimlerinin üzerinden henüz günler geçmişken, Biden'ın yarışı önde götürdüğü ve bir sonraki başkan olacağı açıklığa kavuştuğundan beridir, Trump seçim hileleri yapıldığına dair mesnetsiz komplo teorilerinin çığırtkanlığını yapmak için Twitter'ı kullanıyor.



Sonuç olarak seçim sonuçlarıyla ilgili tweetlerinin birçoğu platformda milyonlarca etkileşim alsa da "Seçim hilesiyle ilgili bu iddia tartışmalı" etiketiyle görünüyor.



Platformun "Twitter kullanan dünya liderleri: İlkeler ve yaklaşım" yönergesiyle hesabı korunan Trump'ın bu tweetleri doğrudan engellenmiyor. Yönergeler uyarınca şirket, "açık kamu yararı değeri" taşıdığını düşündüğü ama kurallarına uymayan tweetlerin platformda kalmasına izin veriyor.



Öte yandan bu tweetler, Twitter'ın kurallarına göre ihlalle ilgili bağlamı ortaya koyacak bir ikazın arkasına konulabiliyor.



Bu durum Trump'ın 20 Ocak itibarıyla yeniden sivil bir yurttaş olmasıyla değişebilir. Bu tarihten itibaren böyle tweetler atmaya devam etmesi, platformdan yasaklanmasıyla sonuçlanabilir.



Forbes'a konuşan bir Twitter sözcüsü, 20 Ocak'tan sonra eski başkanın sıradan yurttaşlarla aynı yönergelere uyması gerekeceğini belirtti. Sözcü, platformun Trump için "özel kuralları" bulunmadığını söyledi.



Bu sırada Trump, sosyal medya platformlarını başka şeylerin yanı sıra kullanıcılarının paylaştığı içeriğin sorumluluğundan koruyan İletişim Uygunluk Yasası 230. Madde'nin iptal edilmesini sağlamaya çalışıyor.



Buna kıyasla, ABD başkanlarının resmi Twitter hesabı POTUS'un 33,1 milyon takipçisi bulunuyor. Twitter, Trump'ın görev teslimini reddetmesi halinde POTUS hesabının idaresini 20 Ocak'ta Biden'a vereceğini daha önce duyurmuştu.



Görev süresi boyunca, hatta 2016 seçim kampanyası sırasında dahi Trump, birçoğunun kendisine karşı olduğunu iddia ettiği geleneksel medya platformlarını baypas ederek destekçilerine ulaşmak için Twitter'ı kullanmıştı.



Trump'ın tweetlerinin çok sayıda tartışmaya yol açması, Biden'ı seçim kampanyasının sürdüğü temmuz ayında şu tweeti atmaya dahi sevk etmişti: "Başkan olduğumda tweetlerimden endişe etmeniz gerekmeyecek."



Trump, 2020 boyunca Twitter'ın muafiyet politikasını, Kovid-19 ve de "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" protestolarıyla ilgili tartışmalı teoriler yaymak için, platformdan kalıcı olarak engellenme korkusu olmaksızın kullanmıştı.



Twitter'ın kurallarını ihlal edenlerle ilgili bir dizi önlemi var. Bunların içinde bir tweet'in erişilebilirliğini sınırlamak ve bir hesaba geçici kısıtlama getirmek de bulunuyor.