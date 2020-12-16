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Sağlık Bakanlığı: Covid-19 Takip Merkezleri açılıyor

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında "Covid-19 Takip Merkezleri" açılmaya başlandığını açıkladı.

Sağlık / 16 Aralık 2020 Çarşamba 12:34
Sağlık Bakanlığı: Covid-19 Takip Merkezleri açılıyor

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için “Covid-19 Takip Merkezleri” açmaya başladı.

Ankara ve Eskişehir'de pilot uygulamalarına başlanan merkezlerin kısa sürede 24 ilde bulunan 30 sağlık bölgesine, daha sonra da tüm yurda yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Merkezlerde Covid-19 geçirmiş hastaların varsa hastalığa bağlı komplikasyonları en az iki yıl boyunca takip edilecek ve olası sağlık sorunlarına erken müdahale edilecek. Aynı zamanda Covid-19 konusunda sağlık hizmet kalitesini artırmak için belirlenecek yeni politikalara yönelik çalışmalar yürütülecek. Merkezlerde bilimsel araştırmalara zemin oluşturacak yeni yöntemler de geliştirilecek.

Merkezler tamamen gönüllülük esasına göre davet usulüyle çalışıyor. Covid-19 geçirmiş vatandaşlar aranarak merkeze davet ediliyor ve randevu oluşturuluyor. Kişinin sağlık durumu değerlendirilerek, gerek duyulması halinde ilgili uzmanlık alanlarına da yönlendirmeleri yapılıyor. Böylece Covid-19'un uzun dönemli etkileri yakından takip edilerek olası sağlık sorunlarının önüne geçilmiş oluyor. Merkezlerde yapılan işlemler için herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1 Aralık, Eskişehir Şehir Hastanesinde ise 8 Aralık itibarıyla hasta kabulüne başlandı.

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