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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı geliyor

2020'nin son günlerine girilirken kış sert yüzünü göstermeye başlıyor. Son dakika gelen Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı yaşanacak. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yaşam / 16 Aralık 2020 Çarşamba 23:07
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı geliyor

Türkiye'nin özellikle doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları iyice düşerken kar yağışları da kendisini göstermeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bu gece ve yarın Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in 1100 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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