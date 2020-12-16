Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın ön koşuludur

'2021 Yılında Para Ve Kur Politikası' tanıtım toplantısı gerçekleşti. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, toplantıda yaptığı açıklamada, 'Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın ön koşuludur. Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır' dedi.



'GEREKİRSE PARASAL DURUŞUMUZU DAHA DA SIKILAŞTIRACAĞIZ'



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, hedeflere ulaşmak için şartlara göre politika duruşunun daha da sıkılaşacağını söyledi.



2021 Para ve Kur Politikası tanıtım toplantısında konuşan Ağbal, Merkez Bankası'nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirterek, 'Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız.' diye konuştu.



'ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞİN TEMEL BELİRLEYİCİSİ DÖVİZ KURU'



Üretici fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet baskılarını artırdığını ifade eden Naci Ağbal, enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisinin ise döviz kuru olduğunu kaydetti. 2021 yılına girerken başta döviz kuru olmak üzere birikimli maliyet etkilerin, emtiadaki yukarı seyrin ve enflasyon beklentilerine yönlü risklerin, enflasyonda yukarı yönlü riskler oluşturduğunu da söyleyen Ağbal, 'Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kılmaktadır' dedi.



'TCMB'NİN TEMEL POLİTİKA ARACI BİR HAFTALIK REPO FAİZ ORANI OLACAK'



Ağbal, 'Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı oluşana kadar sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. TCMB enflasyonda yüzde 5 hedefine varmada üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olarak, hedef ufku çerçevesinde kararlı ve uyumlu bir çerçeve sergileyecektir. 2021 yılı sonu için yüzde 9,4 hedefine ulaşma kararlılığı içindeyiz. Önümüzdeki dönemde parasal sıkılık düzeyini enflasyondaki bu hedef yönelik belirleyecek ve uygulayacağız.' 2021 yılında para politikasının sade ve anlaşılabilir bir çerçevede oluşturulup, uygulanacağını ifade eden Ağbal, 'TCMB'nin temel politika aracı bir haftalık repo faiz oranı olacak' diye konuştu.



'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DALGALI DÖVİZ KURU REJİMİ UYGULAMASI DEVAM EDECEK'



Başkan Ağbal, gecelik faizlerde gün içi oynaklıkların sınırlanması amacıyla kullanılan faiz koridoru ve TCMB'nin nihai kredi merci işlevini gören Geç likidite penceresinin fonlama aracı olarak kullanılmayacağını belirtti. Ağbal, 'Parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makrofinansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla zorunlu karşılıklar ve diğer TL likidite araçları etkin olarak kullanılacak. Bankalara sağlanan swap imkanı kademeli olarak azaltılabilir. Önümüzdeki dönemde dalgalı Döviz kuru rejimi uygulaması devam edecek' dedi.



Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın sunumunun ardından, soru-cevap bölümüne geçildi. Ağbal, ekonomist ve gazetecilerden gelen sorulara yanıt verdi.



SON DAKİKA! TCMB Başkanı Naci Ağbal soruları yanıtladı



Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



'TCMB KURLARIN YÖNÜNÜ BELİRLEME AMAÇLI DÖVİZ ALIM VE SATIMI YAPMAYACAK'



Kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talebe göre oluşacak, TCMB kurların yönünü belirleme amaçlı döviz alım ve satımı yapmayacak. Döviz arz ve talep gelişmelerini yakından takip edeceğiz. Aşırı dalgalanma halinde döviz piyasasına alış ve satış yönlü müdahale söz konusu olacak.



Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Rezerv biriktirmeye yönelik araçlar uygun bir şekilde kullanılacak.



Reeskont dönüşlerinin 21 milyar dolar katkısı olacak. Bunun dışında rezerv biriktirme amaçlı diğer araçları uygun koşullarda kullanacağız. Sermaye girişlerinin istikrarlı hale gelmesi ve yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin terse dönmesi döviz alım ihalelerine başlanmasında bizim için gösterge olacak.



'2021 YILI SONU İÇİN YÜZDE 9,4 ENFLASYON HEDEFİNE ULAŞMA KARARLILIĞI İÇİNDEYİZ'



TCMB olarak fiyat istikrarı yolunda üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Enflasyonla mücadele için bütüncül yaklaşımın öneminin farkındayız. Fiyat istikranının orta ve uzun vadeli kazanımlarına odaklanarak para politikasında kararlılıkla sıkı duruş sergileyeceğimiz, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarı doğrultusunda kazanımlar elde edeceğimiz bir yıla giriyoruz. Politika duruşumuzu fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda belirleyerek uygulayacağız. 2021 yılı sonu için yüzde 9,4 hedefine ulaşma kararlılığı içindeyiz.



Hükümetle birlikte belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlıyız. 2023 yılı itibarıyla bütün TCMB araçlarını kararlı bir şekilde kullanarak bu hedefi yakalamak için olağanüstü bir çaba sarfedeceğiz.



Ekonomistler ve diğer paydaşlarla önümüzdeki dönemde daha sık biraraya geleceğiz. TCMB önümüzdeki dönemde her bakımdan yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili daha şeffaf, öngürülebilir olacak. Swap işlemleri de dahil olmak üzere kamuoyu ile paylaşılması istenen verilerle ilgili çalışmalara başlayacağımızı söyleyebilirim.



'İLETİŞİM POLİTİKALARI GELİŞTİRİLEREK 2021 YILINDA ETKİLİ BİR ŞEKİLDE KULLANILACAK'



Geçmiş dönem para politikası uygulamaları incelenmiş, 2006 yılında açık enflasyon hedeflemesi rejimine geçilirken ortaya konulan çerçeve ve iletişim politikalarının geliştirilerek 2021 yılında etkili bir şekilde uygulanması temel öncelik olarak belirlenmiştir.



Enflasyonun yıl içinde üçer aylık dönemlerin sonu itibarıyla yıl sonu hedefinden 2 yüzdelik puandan fazla farklılaşması durumunda, sapmaya yol açan nedenler ile hedefe ulaşılması için alınan ve alınması gereken önlemler Enflasyon Raporu aracılığıyla kamuoyuna açıklanacaktır.



'TERS DOLARİZASYONUN BAŞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'



Para politikası kararları, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı ve ikna edici bir düşüşü sağlayacak şekilde oluşturulacaktır.



Fiyat istikrarını ve enflasyonun düşüşünü gören vatandaşlarımızın ters dolarizasyonu başlatacaklarını düşünüyoruz. Kritik olan hanehalklarının tasarruflarını daha fazla TL varlıklarına yatırması, burada görev bize düşüyor.



Şeffaflık politikamızı nasıl geliştirebiliriz diye bir çalışma başlattık, bir kısım adımları Ocak ayı gibi atmış olacağız. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye ilgisinin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Yurt dışından gelen yatırımların hem artması hem de vade yapısının uzaması ekonomiyle ilgili risk algısını aşağı çekecek, güveni artıracak, TL varlıklarının değerini artıracak.



'CUMHURBAŞKANIMIZIN MESELEYİ SAHİPLENMESİ BİZLERE BÜYÜK GÜÇ VERİYOR'



Son dönemde Hükümetimiz tarafından yapılan açıklamalar, atılan adımlar,büyük ölçüde bizim ortaya koyduğumuz enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarına büyük destek veriyor. TCMB'nin ortaya koyduğu duruş ile Cumhurbaşkanımızın meseleyi sahiplenmesi bizlere büyük güç veriyor.



Politik bir değerlendirme yapmam doğru olmaz, TCMB başkanı olarak, bir kamu görevlisi olarak şu anda vazifem TCMB kanununda yer alan fiyat istikrarı doğrultusunda gece gündüz çalışmak. İş odaklı bir yaklaşımım olduğu herkes tarafından bilinir, bulunduğum bütün görevlerde de her zaman rasyonel, doğru, gerçekçi bir yaklaşımı kendime prensip edinmişimdir.