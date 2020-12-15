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Yine bir kadın cinayeti! İki çocuk annesi Seher vahşice katledildi

Kan donduran olay İstanbul Tuzla'da meydana geldi. Ceyhun Ç. isimli şahıs, eşi Seher Ç. ile aralarında çıkan tartışmada Seher Ç.'yi defalarca bıçakladı. Yaralı kadın, can havliyle kendini binanın dışına atıp çevredekilerden yardım istedi. Son dakika haberine göre ambulansla hastaneye kaldırılan Seher Ç., yapılan tüm müdahalelere rağman kurtarılamadı.

Güncel / 15 Aralık 2020 Salı 10:51
Yine bir kadın cinayeti! İki çocuk annesi Seher vahşice katledildi

TÜYLER ÜRPERTEN SON DAKİKA HABERİ:

Olay Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya gören eşi arasında anlaşmazlık çıkan 2 çocuk annesi Seher Ç. kocası Ceyhun Ç. tarafından evleri içerisinde defalarca bıçaklandı.



Eşini bıçaklayan Ceyhun Ç. hızla olay yerinden kaçarken yaralı Seher Ç. bina dışına çıkarak yardım istedi.



2 çocuk annesi bina önünde yere düşerken kadının yardımına site sakinleri ile yakınları geldi. Kanlar içinde yerde yatan kadını gören yakınları sinir krizi geçirdi.



TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen ambulansın ilk müdahalesi ile hastaneye götürülen Seher Ç.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polislerin olay yerine gelmesi üzerine kaçan zanlı Ceyhun Ç. aranıyor.


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