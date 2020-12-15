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Tam 110 milyon yıl önce yaşamış! Türünün en küçüğü...!!!

Bugüne kadar çok büyük bir hayvan türü olarak bilinen dinazorlar hakkındaki son keşif, yepyeni bilgiler içeriyor. 110 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen dinazorun fosili iki taş levha arasından çıkarıldı. Yeni tür dinazor, bugüne kadar bilinenlerin aksine çok büyük değil. Erkek olduğu düşünülen dinazor fosilinin sadece bir tavuk büyüklüğünde olduğu görülüyor.

Güncel / 15 Aralık 2020 Salı 18:06
Tam 110 milyon yıl önce yaşamış! Türünün en küçüğü...!!!

Tavuk boyutunda yeni bir dinozor türü keşfedildi. Independent'in haberinde, fosili iki taş levha arasından çıkarılan yeni türün, Portsmouth Üniversitesinde Profesör David Martill ve Robert Smyth ile Karlsruhe Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli Profesör Dino Frey liderliğindeki uluslararası bir ekip tarafından keşfedildiği belirtildi.

GÖSTERİŞLİ ÖZELLİKLERE SAHİP

"Ubirajara jubatus" ismi verilen dinozorun, 110 milyon yıl önce yaşadığı ve hayattayken karşı cinsi cezbetmek ya da düşmanlarını korkutmak için boynundaki tüyler dahil gösterişli özelliklere sahip olduğu belirlendi. Dinozorun omuzları üzerinden yükselen sert şeritlerin kendine has olduğu sanılırken, her bir şeridin ortasında küçük keskin bir çıkıntının bulunduğu kaydedildi.



"TÜR, ERKEK VE AYNI ZAMANDA GENÇ"

Profesör Martill, keşifle ilgili "Türün erkek olduğunu kanıtlayamayız ancak dişi ve erkek kuşlar arasındaki farklılıklar dikkate alındığında tür büyük olasılıkla erkek ve aynı zamanda genç." değerlendirmesini yaptı.

EN KÜÇÜK DİNAZORUN YAKIN AKRABASI ÇIKTI

"Ubirajara jubatus"un, bilinen en küçük dinozorlardan "Compsognathus" ile yakın akraba olduğu da ifade edildi. Keşfin ayrıntıları, "Cretaceous Research" dergisinde yayımlandı.

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