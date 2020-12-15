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CHP'nin gündemi de bu işte! 'Ayının da Atatürk'ün de boyu birebir'

CHP’li Bilecik Belediyesi’nin gündemi bu sıralar heykel boyutu. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin "Ayının boyu da Atatürk'ün boyu da birebir" dedi.

Güncel / 15 Aralık 2020 Salı 13:56
CHP'nin gündemi de bu işte! 'Ayının da Atatürk'ün de boyu birebir'

Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezindeki bir parkta, Atatürk ve çeşitli hayvanların heykellerinin açılışı gerçekleştirilmişti. Ayı heykelinin, Atatürk heykelinden daha büyük olduğuna yönelik eleştiriler gelmesi üzerine açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, “Bilecik bölgesindeki en büyük ayı boyu budur ve birebir yapılmıştır. Atatürk için de geçerlidir. Atatürk heykeli bire bir Atatürk'ün kendi boyutundadır” dedi.

CHP'li Bilecik Belediyesi'nin Başkanı Semih Şahin, şehir merkezindeki Atatürk Parkı'nda, ‘Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar' isimli heykelle, çeşitli hayvanların heykellerinin açılışını gerçekleştirmişti.

Açılış sonrası, parkın içinde bulunan ayı heykeli karşısında Atatürk heykelinin küçük kaldığı eleştirisi yapıldı.

Ayı heykelinin eleştirilmesine cevap veren Bilecik Belediye Başkanı Şahin, “Bilecik bölgesindeki en büyük ayı boyu budur ve birebir yapılmıştır. Yine diğerleri için de geçerlidir. Atatürk için de geçerlidir. Atatürk heykeli bire bir Atatürk'ün kendi boyutundadır. Çocuklar, insanlar Atatürk'ü kendine yakın hissetsin diye kasti olarak böyle yapılmıştır. Ayının gerçek boyu neyse o boydadır, tilki de o boydadır, geyik de o boydadır” dedi.

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