CHP'li vekil çark etti!

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. Bu gelişmenin ardından CHP'den bu karara sert tepki geldi.



Daha önce 'Türkiye'nin Patriotları almadığı ya da Türkiye'nin Patriotları almak isteyip de ABD'nin Patriotları Türkiye'ye vermediği doğru değil' diyerek S-400'lerin alımını eleştiren ve kendi iktidarlarında S-400'leri kullanmayacaklarını açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, bu sefer Türkiye'nin S-400 alımını savunup ABD'nin yaptırım kararını kınadı.



“Ülkemizin Rusya'dan S-400 füze sistemi alımına ilişkin olarak ABD'nin yaptırım uygulama kararı almasını derin bir endişeyle karşılıyor ve bu kararı şiddetle kınıyoruz” diyen Çeviköz, “Söz konusu yaptırımların nedeni olan S-400'lerin alımı, Türkiye'nin egemen kararıdır; o nedenle yaptırım adımını asla kabul etmemekteyiz” ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin S-400 almak zorunda bırakıldığını anlayan Çeviköz, 'Şimdi yapılması gereken 2,5 milyar dolarlık yatırım yapılan bu sistemin en kısa zamanda kullanılır hale getirilmesidir” dedi.



Çeviköz şöyle devam etti:



'Türkiye'nin savunma sanayiine yönelik olarak alınan kararlar ise sadece Türkiye'yi etkilemekle kalmayacak, NATO'nun stratejik savunma yeteneklerine de olumsuz etkide bulunacak niteliktedir. Dolayısıyla bu karar, Türkiye özelinde, tüm NATO ülkelerini de ilgilendirmektedir.



ABD yönetiminin 40 yıldır yaptırım uygulamadığını ifade eden Çeviköz, “Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından 1975 yılında Türkiye'ye 3 yıl boyunca uyguladığı silah ambargosunun ardından 40 yıldır bu yola başvurmamıştır. Böyle bir yaptırım kararı almak yerine meselenin çözümü için diyalog yoluyla bir arayış içinde olunması beklenirdi”



Çeviköz, CHP olarak, bu krizin aşılması yönünde gösterilecek her türlü çabayı destekleyeceklerini bildirdi.