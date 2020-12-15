CHP'li İzmir Belediyesi bunu da mı görmedi!

Adaylığı sırasında vaatlerini anlatırken vatandaşı çok çalışacağına inandıran CHP'li yöneticilerin, güzel olanları bile koruyamadıkları yine gözler önüne serildi. CHP'in yönetiminde bulunan İzmir'den skandal bir görüntü bugün sosyal medyada paylaşıldı.







PES DEDİRTTİ



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in temiz, refah, vatandaşa uygun bir yaşam alanı sunduğunu her fırsatta dile getirmesine rağmen bu görüntüler pes dedirtti. Vatandaş gördükleri karşısında şaşkına döndü. Denizin bu kadar kirlendiğini hiç görmediklerini belirten vatandaşlar, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne serzenişte bulundu.





