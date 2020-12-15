Asgari ücret zammı belli oluyor! 2021 asgari ücret zammı için kritik toplantı! İşte ayrıntılar...

2021 asgari ücret zammı hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'deki milyonlarca çalışanın maaşına etki eden asgari ücret zammı için ilk görüşme geçen hafta yapıldı. Corona virüs salgını nedeniyle online olarak yapılan asgari ücret tespit komisyonu toplantısının ikincisi bugün gerçekleşecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni asgari ücret rakamı ile ilgili, 'Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz.' sözlerini kullanmıştı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile ilgili beklentiler neler? Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanıyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...



ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 5 PARAMETRE



2021 yılı asgari ücret pazarlığında 5 parametre öne çıkmıştı. Asgari ücret toplantısında, 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 konu başlığı öncelikli olarak ele alınacak.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI



Başkan Erdoğan geçtiğmiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücret ile ilgili, 'Görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde bakanlığımız bu görüşmeleri işveren-işçi kesimiyle yürütecekler. Bizim de önümüze gelecek, adımları birlikte atacağız. Temennimiz isabetli, hayırlı bir karar olmasıdır.' ifadelerini kullanmıştı.



ASGARİ ÜCRET İLE HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?



Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:



Asgari ücretlinin maaşı



Asgari ücretlinin tazminatı



Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği



Tüm çalışanların asgari geçim indirimi



Avrupa ve ABD'ye nefes aldıran girişim



İşsizlik maaşı



Doğum, askerlik borçlanması



Bağ-Kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri



Genel Sağlık Sigortası primi



Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşından yararlanmak için gelir sınırı...



ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.



YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR



Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



BAKAN SELÇUK'TAN ASGARİ ÜCRET ZAM AÇIKLAMASI



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret tespit komisyonu toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, 'Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum.' dedi.



TÜRK - İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET ZAM AÇIKLAMASI



Türk-İş Genel Başkanı Atalay asgari ücret zammı için, 'Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar. İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz.' ifadelerini kullandı.