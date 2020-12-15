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Asgari ücret zammı belli oluyor! 2021 asgari ücret zammı için kritik toplantı! İşte ayrıntılar...

Asgari ücret zammı ile ilgili kritik viraja girildi. Gelen son dakika asgari ücret zam haberine göre; 2021 yılından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret rakamı için 2. toplantı bugün TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Geçen hafta yapılan ilk asgari ücret toplantısında taraflar beklentilerini iletmişti. Aralık ayı sonunda belli olacak 2021 asgari ücreti için vatandaşlar da internet üzerinden 'asgari ücret zammı ne kadar olacak? '2021 asgari ücret zammı' 'asgari ücret ne zaman belli olacak' sorularının yanıtlarını arıyor. Türkiye'deki milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret (AGİ) asgari geçim indirimi, işsizlik maaşı gibi birçok ödemeye de etki ediyor. İşte son dakika asgari ücret zam haberinin detayları...

Ekonomi / 15 Aralık 2020 Salı 09:14
Asgari ücret zammı belli oluyor! 2021 asgari ücret zammı için kritik toplantı! İşte ayrıntılar...

2021 asgari ücret zammı hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'deki milyonlarca çalışanın maaşına etki eden asgari ücret zammı için ilk görüşme geçen hafta yapıldı. Corona virüs salgını nedeniyle online olarak yapılan asgari ücret tespit komisyonu toplantısının ikincisi bugün gerçekleşecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni asgari ücret rakamı ile ilgili, 'Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz.' sözlerini kullanmıştı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile ilgili beklentiler neler? Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanıyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 5 PARAMETRE

2021 yılı asgari ücret pazarlığında 5 parametre öne çıkmıştı. Asgari ücret toplantısında, 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 konu başlığı öncelikli olarak ele alınacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan geçtiğmiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücret ile ilgili, 'Görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde bakanlığımız bu görüşmeleri işveren-işçi kesimiyle yürütecekler. Bizim de önümüze gelecek, adımları birlikte atacağız. Temennimiz isabetli, hayırlı bir karar olmasıdır.' ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET İLE HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:

Asgari ücretlinin maaşı

Asgari ücretlinin tazminatı

Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği

Tüm çalışanların asgari geçim indirimi

Avrupa ve ABD'ye nefes aldıran girişim

İşsizlik maaşı

Doğum, askerlik borçlanması

Bağ-Kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri

Genel Sağlık Sigortası primi

Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşından yararlanmak için gelir sınırı...

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

BAKAN SELÇUK'TAN ASGARİ ÜCRET ZAM AÇIKLAMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret tespit komisyonu toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, 'Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum.' dedi.

TÜRK - İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET ZAM AÇIKLAMASI

Türk-İş Genel Başkanı Atalay asgari ücret zammı için, 'Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar. İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

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