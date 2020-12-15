Milyonlarca vatandaş bu ay yapılan asgari ücret gelişmelerinden çıkacak sonucu beklemeye başladı. Bugün 2. toplantı koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlendi ve toplantıya Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliği yaptı. Peki, asgari ücret 3. görüşmeleri ne zaman yapılacak? AGİ net brüt zam tablosu belli oldu mu? İşte asgari ücret 2021 zammı son durum...



ASGARİ ÜCRET 2021 ZAMMI SON DURUM



Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez bir araya geldi. Kritik toplantı sonrası işçi temsilcisi TİSK'ten açıklama geldi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 'Dengeli bir asgari ücretin belirlenmesi her zamankinden daha da önemli hale gelmiş bulunuyor.' ifadelerini kullandı.



Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı.



Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti.



TİSK heyetinin görüşlerini paylaşacağı bu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının da ekonomik veri ve raporları sunması bekleniyor.





ASGARİ ÜCRET 3. GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Asgari ücret 3. görüşmeleri için tarih henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.



YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?



Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.





ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.





2021 YILI ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLUR?



Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında son 10 yılın enflasyon ve asgari ücret zam oranlarını karşılaştırdı. Erdem, karşılaştırdığı oranlar sonrası 2021 yılında asgari ücrete yüzde 15 oranında zam yapılacağını beklediğini söyledi.





2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



2020 AGİ NE KADAR OLDU?



Bekar 220,62 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL







Evli, eşi çalışan 220,62 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL







BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Brüt maaş üzerinden brüt ve net maaş hesaplaması çokça yapılıyor. Özellikle brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor.



Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan; SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır.



Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterecektir.



