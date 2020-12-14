Yürüyüş yaparken bulup eve getirdiler! Anne kız ölümden döndü

Jodie Crews ile 8 yaşındaki kızı dışarıda yürürken buldukları maddedin fosil olduklarını düşünerek evlerine getirdi. Buldukları şeyin el bombası olduğunu anladıklarında ise bomba çoktan infilak etmişti. 80 yıllık el bombasını bulup eve getiren 38 yaşındaki anne buldukları şeyin bir anda alev topuna dönüştüğünü gördüğünü ifade etti. Son dakika açıklamalarında bulunan talihsiz kadın yaşadığı panik ve korkuyu anlattı...



SON DAKİKA HABERİ: YÜRÜYÜŞ YAPARKEN FOSİL SANIP EVE GETİRDİLER 2. DÜNYA SAVAŞINDAN KALMA EL BOMBASI ÇIKTI!



Bir anne ve kızı, İngiltere'nin Kent şehrinde yer alan Deal kasabasında sahilde gezinti yaparken buldukları nesnenin fosil olduğunu düşünerek evlerine getirdi fakat mutfak lavabosunda patlamasının ardından hayatta kaldıkları için şanslı olan bu anne ve kız, buldukları şeyin İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan 80 yıllık bir el bombası olduğunu daha sonra öğrendi.







'FOSİL OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK'



38 yaşındaki Jodie Crews, sekiz yaşındaki kızı ile buldukları el bombasının başlangıçta bir fosil veya eski kemik olduğunu düşündü.



Fosil ve arkeoloji sitelerine birçok fotoğraf gönderdiğini ve birçok yanıt aldığını söyleyen Crews, kimsenin bir el bombası olabileceğini söylemediğini dile getirdi.







Daha sonra Crews ve kızı, evlerinin yemek odasında aniden alev topuna dönüşen el bombası nedeniyle hayatlarının şokunu yaşadı.



'ALEV TOPUNA DÖNÜŞTÜ'



Buldukları şeyin bir anda alev topuna dönüştüğünü söyleyen Crews, kızının çığlık atarak arka kapıya koştuğunu ve kendisinin de el bombasını alarak bir kol boyu uzaklıkta olan mutfak lavabosuna attığını belirtti. Daha sonra bir havluyu ıslatarak üzerine attığını ve dışarıya fırlattığını söyleyen kadın, adrenalin sayesinde kontrolü ele alabildiğini söyledi.







Bu sırada komşular, yardımlarına koştu ve itfaiyeyi aradılar.



2. Dünya Savaşı'ndan kalan el bombası, lavaboda yansa da plastik pencere pervazının bir kısmını eritirken lavaboya da zarar verdi ve evin dumanla dolmasına neden oldu.