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Yerli aşının Faz-1 çalışması tamamlandı! Rektör sonuçları paylaştı...

Yerli aşı çalışmalarıyla ilgili merakla beklenen haber geldi! Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşının Faz-1 dozlamasının bugün itibariyle tamamlandığını açıkladı. Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşıda yan etki görülmediğini bildirerek önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Sağlık / 14 Aralık 2020 Pazartesi 11:39
Yerli aşının Faz-1 çalışması tamamlandı! Rektör sonuçları paylaştı...

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşının Faz-1dozlamasının bu gün itibariyle tamamlandığını açıkladı.

CİDDİ BİR YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 'Covid-19'a karşı Üniversitemiz tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen yerli aşımızın Faz-1 ikinci dozlaması bugün tamamlandı ve ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar Faz-2'ye geçmeyi planlamaktayız' dedi.

ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Covid-19'a karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz-1 kapsamındaki ilk doz uygulaması, kasım ayı başında 44 gönüllüye yapıldı.

'İLK DOZ UYGULAMASINDAN SONRA İKİNCİ DOZ...'

Önemli bir yan etkiye rastlanmayan ilk doz uygulamasından sonra ikinci doz uygulaması da 26 Kasım'da başlandı. Faz 1'in ikinci dozu da 44 gönüllüye uygulandı. İkinci dozun 44 gönüllüye uygulanmasıyla bugün itibarıyla Faz 1 çalışmaları tamamlandı. ERÜ Rektörü Mustafa Çalış, 'Covid-19'a karşı üniversitemiz tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen yerli aşımızın Faz-1 ikinci dozlaması bugün tamamlandı ve ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar Faz-2'ye geçmeyi planlamaktayız' dedi. Öte yandan Faz-2 kapsamında 200 gönüllünün aşılanmasının planlandığı bildirildi.

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