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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den son dakika sağanak yağmur uyarısı. Yurdun birçok bölgesi için uyarılarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için de sarı alarm verdi.

Yaşam / 14 Aralık 2020 Pazartesi 18:12
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji , yarın İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara'nın güney ve doğusunda beklenen sağanak yağışların, İstanbul'un Anadolu Yakası, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova çevreleri kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



DOĞU'DA YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında beklenen yağışların gece yarısından itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

HAKKARİ VE ŞIRNAK'TA KAR BEKLENTİSİ

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, özellikle Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar yağışının beklendiği aktarıldı.

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