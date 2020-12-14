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Merdan Yanardağ'ın Cüneyt Özdemir'e saldırmak için yeni bahanesi internet dizisi oldu!

Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Cüneyt Özdemir'in iddialarının altında kalınca, çareyi internet dizisi üzerinden polemik yaratmakta buldu.

Güncel / 14 Aralık 2020 Pazartesi 22:53
Merdan Yanardağ'ın Cüneyt Özdemir'e saldırmak için yeni bahanesi internet dizisi oldu!

Geçtiğimiz günlerde BLU Tv'nin yeni dizisi 'Çıplak' RTÜK kararı ile yayından kaldırılmıştı.  Skandal yayıncılığı ile gündeme gelen TELE 1 ise dizinin kaldırılma sebebini Gazeteci Cüneyt Özdemir'in twitter'da yaptığı paylaşıma bağladı. 

Bu olay akıllara TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Cüneyt Özdemir polemiğini yeniden gündeme getirdi. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalından CHP'yi eleştirmesi üzerine, TELE 1 Televizyonu'nun sahibi Merdan Yanardağ, Özdemir'e ağır hakaretler içeren sözlerle saldırdı.

Cüneyt Özdemir bunun üzerine Merdan Yanardağ'a, "FETÖ" iddialarını hatırlatarak, "TELE 1 televizyonunu nasıl kurdun, kaynağı nereden buldun ve nasıl finanse ediyorsun? Bu kanalın arkasında kim ya da kimler var?" sorularını yöneltmişti. Merdan Yanardağ bu soruya da, ağır hakaretler ve tehditlerle cevap vermeyi tercih etmiş ve Cüneyt Özdemir hakkında, "FETÖ yanaşması", "korkak bir soytarı", "tam bir cahil" gibi hakaretlede bulunmuştu. 

TELE 1'in dizi hakkındaki bu haberi köpürtmesi Yanardağ'ın intikam çabası olarak algılandı. 

İRONİYİ BİLE ANLAMADILAR!

Özdemir Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Yeni bir delilikle karşı karşıyayız. 6 ay önce Çıplak adında bir dizi çekiliyor. Blu tv yayınlıyor. Ben diziyi yeni izleyip şaşırıyor ve övüyorum. Aylardır Sansürcülüğünü eleştirdiğim RTÜK başkanına her zaman olduğu gibi esprili bir şekilde ‘aman duymasın’ deyip söyleniyorum.

Dizi Blu Tv’den kaldırılıyor ve ihale bana kalıyor! Bu dizi RTÜK yüzünden mi yoksa RTÜK korkusundan mı kaldırıldı ne oldu bunu resmi açıklama olunca öğreniriz ama anlamadığım dayağı niye ben yiyorum? RTÜK’ün sansür tavrını aylardır hemen her yayında eleştiren benim yahu…

Sosyal medya tamamen bir linç ve delilik alanına dönüştü. Sürekli kendimizi açıklamak zorunda hissediyoruz. Gerekiyor da… Yapacak bir şey yok. Demek ki biz yeterince kendimizi anlatamıyoruz. O yüzden bir daha bakın bakalım benim kadar RTÜK’ün sansürünü eleştiren kimse var mı?”

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