İşte Soylu'nun HDP'lilerin yüzüne çarptığı ‘OH’ dedirten yatırımlar

Kayyum belediyelerin hizmetleriyle büyük bir değişimin yaşandığı Hakkâri, artık terörle değil, sosyal aktiveler ve yatırımlarla adından söz ettiriyor. Hakkâri, Yüksekova, Şemdinli, Derecik ve Çukurca'da yapılan önemli yatırımlarla bölge adeta küllerinden doğdu. Yüksekova Havaalanı, başta HDP'lilerin itirazı ve teröristlerin 5 kez saldırı yapmalarına rağmen tamamlanarak hizmete girdi. Hakkâri ve ilçeleri yıllar sonra kaliteli asfalt ile tanıştı. Kayyum ve AK partili belediyelerin çalışmalarıyla caddeler modern bir görünüme kavuştu. Hakkari'nin çehresini değiştiren o yatırımlardan bazıları şunlar:





5 YILDIZLI OTEL: Hakkari Yüksekova ilçesinin İpekyolu üzerinde yapımına başlayan 5 yıldızlı otelin yapımı sürüyor. Merga Bütan Kayak Merkezi'ne İran, Irak ve il dışından gelen sporcuları için 4 yıldız bir otel yapılıyor.



