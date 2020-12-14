HDP'li Garo Paylan'dan bomba Süleyman Soylu itirafı: Bizim ruh sağlığımızı bozuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma HDP sıraları adeta çıldırttı. Soylu'nun konuşmasının ardından HDP'li Garo Paylan'ın daha önce yaptığı bir konuşma tekrar gündeme geldi.





"Soylu bizim ruh sağlığımızı bozuyor"

Paylan o konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:



