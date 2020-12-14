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HDP adaylığı için PKK'ya yakınlık referans kabul edidi

HDP'de "9 ay cezaevinde kalması, kardeşinin PKK içinde faaliyet yürütürken ölmesi", gibi referanslar, partiye adaylık için başvurularda kabul görüldü.

Güncel / 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:38
HDP adaylığı için PKK'ya yakınlık referans kabul edidi

Kandil'in siyasi kanadı HDP'den her geçen gün terör örgütü ile yakınlığını ispat eden belgelere ulaşılıyor.

Son olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kent merkezindeki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 18'i tutuklu 30 sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçlarından 2 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebiyle iddianame hazırlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede terör örgütünün 'siyasi parti faaliyetleri' adı altında eylemlerine devam ettiği bildirildi.

PKK HDP'Yİ KAMUFLAJ OLARAK KULLANDI
Örgütün kentteki yapılanmasının ayrıntılı anlatıldığı iddianamede, terör örgütünün HDP'yi kamuflaj olarak kullandığı kaydedildi.

HDP ve DBP binalarında çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği ifade edilen iddianamede, HDP Gaziantep İl Başkanlığında üzerindeki levhada 'İl Eş Başkanlığı (Odeye Hevserok)' yazılı odada yapılan aramada, 'Şehitkamil' isimli klasörde 'HDP yerel seçim komisyonu aday adaylarını değerlendirme raporu' başlıklı 3 sayfalık dokümanın ele geçirildiği belirtildi.

PKK'YA YAKINLIK REFERANS
Bu dokümanlarda 12 ismin bulunduğu ve operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlere yakınlık ile PKK/KCK soruşturmasında cezaevinde kalmanın da kişisel bilgiler arasında yer aldığı aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:
'Normalde siyasi faaliyet olarak değerlendirilecek olan bu dokümanda kişilere ilişkin referans olarak yazılan konular tamamen terör örgütü PKK/KCK yapısına ilişkindir.

Referans olan konular incelendiğinde 9 ay cezaevinde kalması, kardeşinin PKK içinde faaliyet yürütürken ölmesi, PKK/KCK davasından 4 yıl cezaevinde kalması, HDK'da ve DTK'da (örgütün sözde meclisi) yer almak, Kürdider'de (kapatılan) yer almak, 'değer ailesi' olmak gibi hususlar referans olarak alınmıştır. Bunların hepsi KCK yapısına ilişkin olup daha önce açıklanan konulardır.'

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