Çeşme Belediyesi’nde büyük hırsızlık: Kayıp hurdaları sattı, iki villa aldı

İzmir'de, bir vatandaşın CİMER'e şikayeti üzerine, Çeşme Belediyesi'ne ait hurdalıkta bulunan 2 milyon lira değerindeki malzemenin kaybolduğu ortaya çıktı Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yürütülen 'Kayıp Hurda' soruşturmasında, ilk bilirkişi raporu teslim edildi.



İKİNCİ BİLİRKİŞİ...

Savcılığın ayrıca, zararın rakamsal tespiti için ikinci bir bilirkişi raporu istediği öğrenildi. Yapılan soruşturma kapsamında 40-50 TIR dolusu hurda malzemenin plakaları savcılık tarafından belirlenen 5 kamyon ile depodan çıkarıldığı iddia edildi.



Soruşturma kapsamında Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Ahmet Ç.'nin olayın gerçekleştiği dönemdeki ani mülk artışı tespit edildi. Olayın olduğu dönemde Ahmet Ç.'nin Çeşme'de iki lüks villa satın aldığı belirlendi. Delillerin toplanmasının tamamlandığı soruşturmada, savcılığın sanıkların iddianameyi düzenleyerek, mahkemeye göndermesi bekleniyor. Dava Asliye Ceza mahkemesinde açılırsa, Çeşme'de, Ağır Ceza Mahkemesinde açılırsa İzmir'de görülecek. Eğer savcılık dosyada suç unsuru görmezse takipsizlik kararı verebilecek.