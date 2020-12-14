Bütçe görüşmeleri, muhalefetin durumunu ortaya çıkardı

Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri, tartışmalar eşiğinde sürüyor.





İktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında yaşanan tartışmalar sık sık Genel Kurul'da tansiyonun yükselmesine neden oluyor.





Gece yarısına kadar devam eden konuşmalar ve tartışmaların ardından yapılan kabul oylamaları ise muhalefetin durumunu ortaya çıkardı.





TELEFONLA OYNAYIP HAYIR OYU BİLE VERMEDİLER

Bütçe oylamaları sırasında muhalif milletvekilleri erkenden eve gitti, muhalefet sıraları boş kaldı.





Genel Kurul'da kalan muhalif milletvekillerinin de oylama sırasında telefonla oynadığı oylamalarda ellerini bile kaldırmadığı dikkatlerden kaçmadı.



