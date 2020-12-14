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Başkan Erdoğan'ın esnafa müjdesinin ayrıntıları belli oldu! Kira, elektrik, fatura...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü kabine toplantısı sonrası yapacağı açıklamada esnafa kira desteği müjdesini duyurması bekleniyor. Gelen son dakika bilgilerine göre; fatura ve finansman kolaylıklarının da gündemde olduğu yeni destek paketinin ayrıntıları belli olmaya başladı. 2 milyon esnafın yararlanacağı destek paketinin öne çıkan başlıkları şu şekilde sıralandı.

Ekonomi / 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:11
Başkan Erdoğan'ın esnafa müjdesinin ayrıntıları belli oldu! Kira, elektrik, fatura...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kira müjdesinin detayları ortaya çıktı. Pandemiden en çok etkilenen esnafa destek geliyor. Doğalgaz, elektrik ve su faturaları öteleniyor. Başkan Erdoğan'ın 'Pandemi döneminde çiftçiyi ve esnafı asla unutmadık. Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz. Kabine toplantımızın ardından açıklayacağız' sözleri milyonlarca esnafı heyecanlandırmıştı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İşte 2 milyon esnafa verilecek destek paketinin ayrıntıları:

1- Kiranın yanı sıra diğer faturalar da paket kapsamına alınacak

2- Borcun bir kısmı hibe olarak karşılanacak.

3- Destek miktarı esnafı gelir kaybına göre tespit edilecek

4- Uygulama pandemi tedbirleri sona erene kadar devam edecek

MİLYONLARA NEFES ALDIRACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile pandemiden en çok etkilenen kesimlerin başında gelen esnaf ve çiftçilerin nefes almasını sağlayacak, sorunlarını çözecek adımlar için düğmeye basıldı.

ELEKTRİK SU VE DOĞALGAZ FATURALARI İÇİN İNDİRİM...

Kabine toplantısında Coronavirüs'le mücadelede gelinen son durum, uygulanan tedbirlerin sahaya yansıması ve başta kiralar olmak üzere salgından olumsuz etkilenen kesimleri desteklemek için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Kira desteğinin yanı sıra su, elektrik ve doğalgaz faturaları için indirimin de gelebileceği belirtiliyor. Ayrıca bankacılık tarafında da borç ötelenmesi, düşük faizli uzun vadeli kredi gibi seçenekler üzerinde de durulduğu ifade ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda çıkan yeniden yapılandırma yasasının kapsamında çiftçi borçları yer almamıştı. 5 milyar liralık çiftçi borçlarına ilişkin düzenlemenin ayrı bir teklif olarak en kısa sürede TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.Destekler konusunda alınacak kararlar, kabine toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

Recep Tayyip Erdoğan

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