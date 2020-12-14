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Başkan Erdoğan açıkladı! Esnafa kira desteği nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından koronavirüs destekleri kapsamında esnafa kira desteği ile ilgili detayları açıkladı.

Ekonomi / 14 Aralık 2020 Pazartesi 20:18
Başkan Erdoğan açıkladı! Esnafa kira desteği nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan yaptığı konuşmada esnafa kira desteği ile ilgili detayları da açıkladı. 

Erdoğan; 'İş yeri kiralamada KDV oranı 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olacak. 432 bin 567 esnaf salgından doğrudan etkilendi. Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiye 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız.' açıklamasında bulundu. 

ESNAFA DESTEK PAKETİ

Erdoğan şöyle devam etti: 

"Bugünkü kabine toplantımızda alınan tedbirlerin sonuçlarını kapsamlı olarak değerlendirdik. Milletimizin büyük fedakarlığıyla uyguladığımız kısıtlamaların olumlu etkilerini görmeye başladık. Kurallara daha sıkı riayet etmek suretiyle bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak hepimiz için milli görevdir. Öncelikle bazı müjdeleri milletimizle paylaşmak istiyorum. Yıl sonuna kadar yüzde 20'den yüzde 10'a indirdiğimiz kiralardaki stopajın uygulanma süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Yüzde 18'den 8'e indirdiğimiz işyeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz.

Yıl ortasında başlattığımız konaklamadan, yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar KDV indirimlerin sürelerini 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik. Esnafımıza kira ve gelir kaybı desteği hazırlıklarına başladık. Kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğiz esnaf destek ödemesinden taksi, domuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurnt, kreş, düğün işletmecisi gibi kesimler faydalanaacaktır. Böylece toplamda 3 miyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz.

Kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarını belirledik. İşyeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyükşehirlerde 750 lira diğer şehirlerde aylık 500 lira kira desteği yapacağız. Bu iki destek kalemi çerçevesinde 3 ay boyunca toplamda 5 milyar lira esnafımıza hibe desteği sağlamayı planlıyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan

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