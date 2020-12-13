2021 Yılında Yatırım Yapılabilecek En İyi 5 Kripto Para

Ülkelerin dijital madencilik ile kripto para araması ve bazı ekonomi kuruluşlarının, alışveriş sitelerinin ve benzeri unsurların kripto paraları tanıması, kripto para ile işlem yapmaya izin vermesi üzerine de coin yatırımları hızlı bir ivme yakaladı.



2020 yılının sonlarında birçok yatırımcı kripto paralara yönlenirken, birikim yapan insanların dahi küçük ücretlerle kripto paralar biriktirdiği gözlemlendi.



Fakat coin dünyası ve kripto paralar yatırım için dikkat gerektiren bir piyasa olduğu için, çoğu insan bazen de bilgisizlikten kaynaklı olarak uzun ya da kısa vadeli yatırımlarını hangi kripto paralara yapacağını bilemiyor.



Kripto para dünyası dolara sabitlenmemiş ve ayrı bir algoritmaya sabit olduğu için veri analizini dikkatli yapmak, yatırımları doğru yönlendirmek önemli bir husustur.



2020 yılının sonlarında ise, 5 kripto para birimi 2021 için iyi bir yatırım aracı olduğunun sinyallerini verdi. Bunları; Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP) ve Tether (USDT) olarak sıralayabiliriz.



Bitcoin, en yaygın olarak bilinen kripto para birimi olmakla birlikte, yaşadığı iniş çıkışların ardından 2019 yılında stabilize olarak en umut verici kripto para oldu. 2020 yılının ilk 3 ayında ciddi bir düşüş yaşamasının ardından 7 bin doların üzerine çıkan Bitcoin genel anlamda yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Bitcoin'in 2021 yılında da yatırıma uygun bir kripto para olacağı ön görülüyor.



2020 yılında Bitcoin'in ardından en çok ön plana çıkan kripto para birimi ise Ethereum oldu. Bazı önemli analistler ETH'nin uzun vadede Bitcoin'i yakalayabileceğini bile iddia ediyor. Yakın vadede bu iddianın gerçekleşmesi çok mümkün gözükmese de Ethereum'un yükselişinin ve yatırımcının yüzünü güldüreceğinin bir göstergesi olarak da kabul edilebilir.



Diğer 3 altcoin; Litecoin, Ripple ve Tether ise umut vadeden kripto para birimleri olarak kabul edilebilir. BTC ve ETH'ye göre daha ucuz olan bu birimler, pazar potansiyelinin çok altında seyreden kripto paralar olarak görülüyor. Bu yüzden bu altcoinlere de yatırım yapmak akıllıca olarak kabul edilebilir.



Kripto para dünyasında yeniyseniz ve ilk defa kripto para işlemi yapacaksanız öncelikle dijitalde bir araştırma yapmanız gerekir. Kripto para işlemlerini, terimlerini ve coinleri bilmeniz, tanımanız gerekir. Bu konularla ilgili bilgi edinebileceğiniz Türkçe kaynaklardan biri olarak TOMYA'yı inceleyebilir, işlem detayları, kripto sözlüğü ve sıkça sorulan sorulara göz atabilirsiniz.

