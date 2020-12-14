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'2021'de Kandil'de terörist kalmayacak!'

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar terör örgütü PKK'nın Irak-İran sınırındaki Kandil dağında bulunan noktadan çıkarılacağını söyledi.

Güncel / 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:29
'2021'de Kandil'de terörist kalmayacak!'

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, enBursa.com'a konuk oldu. Programda yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Yarar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mete Yarar, 'PKK'nın en büyük yapılanmalarından bir tanesi de şehir yapılanmalarıdır. Bence devlet özellikle şehir yapılanmasının üzerine gidiyor ve şehir yapılanması bittiği andan itibaren göreceksiniz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki siyaset yapmak isteyen partilerin nasıl ortaya çıktığını göreceksiniz. ' dedi.

'PKK'NIN KANDİL BÖLGESİNDEN TAMAMEN ÇIKARTILABİLECEĞİ BİR YIL OLACAK'

Önümüzdeki yıl için öngörüsünü dile getiren Yarar, '2021 PKK'nın Kandil bölgesinden tamamen çıkartılabileceği bir yıl olarak Türkiye tarihine girecektir diye değerlendiriyorum. Bundan sonraki aşama Irak bölgesinin tamamen PKK'dan temizleneceği, özellikle sahada adım atmayacağı bir yıl olarak değerlendiriyorum. Biz artık PKK'yı Türkiye'nin gündeminden çıkartmak lazım. Türkiye ile vekalet savaşı yapacakları bir tek unsur PKK kalmıştı, onu da beceremiyorlar. Geriye bir tek şey kalıyor Türkiye'de masaya oturmaya mecbur. İçişleri ve MSB, devrim niteliğinde farklı bir yere geldi. Bunu rakipler görüyor, bizim içimizdekiler görmüyor. Terör elebaşı Karayılan bile görüyor. ' şeklinde konuştu.

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