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İstanbul'da merak uyandıran sesin nedeni ortaya çıktı!

Bugün İstanbul'da, birçok semtten duyulan siren sesleri üzerine vatandaşlar merakla pencere ve balkonlara koştu. Son dakika haberine göre sosyal medyada da konuşulan seslerin nedeni ortaya çıktı. Seslerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü için yapılan çekime katılan polis araçlarının sirenleri olduğu ifade edildi.

Güncel / 13 Aralık 2020 Pazar 18:11
İstanbul'da merak uyandıran sesin nedeni ortaya çıktı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde toplanan ve siren çalarak ilerleyen polis araçları konvoyu büyük merak uyandırdı.

Birçok semtten duyulan sesler sosyal medyada da merak konusu oldu. 9'u zırhlı 54 araçlık polis konvoyu sirenler çalarak Barbaros Bulvarı'nı geçtikten sonra Taksim Meydanı'na yöneldi.

Turistlerin de büyük ilgiyle izlediği ve cep telefonu kameralarıyla kayıt ettiği konvoyun yolculuğu Taksim Meydanı'nda sona erdi.

Konvoyun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü için yapılan bir çekimde kullanılmak üzere oluşturulduğu öğrenildi.

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