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Zamlardan gelen para yandaşa! 'Cumhuriyet' kılıflı vurgun

2021 yılı sonu itibariyle borcunu 12 milyar liranın üzerine çıkarmaya hazırlanan CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan zamlarla halkın cebine göz dikerken diğer yandan da taraftarlarına bol keseden para dağıtıyor. CHP’li Başkan Soyer, kendisini ve CHP’yi destekleyen Cumhuriyet Gazetesi’nin sahibi olan şirketten tam 254 bin liralık ‘Cumhuriyet Oyunu’ alma kararı verdi. Belediyenin kendi internet sitesinde yayınlanan sonuç ilanına göre, ihaleyi bu oyunu üreten Yeni Gün Haber Ajansı Basın Yayıncılık A.Ş, 254 bin liralık teklifiyle kazandı.

Güncel / 12 Aralık 2020 Cumartesi 09:43
Zamlardan gelen para yandaşa! 'Cumhuriyet' kılıflı vurgun

İzmir Büyükşehir Belediyesi, son sürat uçuruma doğru gidiyor. Bir yandan hızla borçlanırken diğer yandan savurganlıkta da sınır tanımıyor. Ayrıca, sudan ulaşıma, otoparktan mezarlığa kadar her hizmetine zam üstüne zam bindirerek elini vatandaşın cebine atıyor. Büyükşehir ve kendisine bağlı İZSU ve ESHOT'un bütçeleri birlikte değerlendirildiğinde belediyenin toplam borcu 2021 sonu itibariyle 12 milyar 100 milyon liraya yükselecek.

Yeniasır'da yer alan haberin detayları şöyle: Eski Başkan Aziz Kocaoğlu'nun 5.6 milyar lira borç bıraktığı göz önüne alındığında CHP'li yeni başkan Tunç Soyer, Kocaoğlu'nun 15 yılda yaptığı borcu 2 yılda yapmış olacak. Size, talk show tadındaki '550 gün' sunumunda aldığı dış borçları 'dış yatırım' olarak lanse eden Soyer'in diğer yandan kamu kaynaklarını 'yandaşlarına' bol keseden dağıttığını gösteren çok çarpıcı bir örnek vereceğim.



254 BİN LİRALIK OYUN ALIYOR

Belediye kaynaklarını kendisini övüp CHP'ye destek veren basın kuruluşlarına 'reklam' adı altında dağıtan Soyer, en son bomba bir hamle yaptı. Soyer, destekçisi Cumhuriyet Gazetesi'ni yayınlayan Yeni Gün Haber Ajansı Basın Yayıncılık A.Ş'ye büyük bir kaynak aktarıyor. Bu çerçevede belediye, Yeni Gün Haber Ajansı Basın Yayıncılık A.Ş'nin ürettiği 'Cumhuriyet Kutu Oyunu' alımı için 'pazarlık' usulü ile ihaleye çıktı. Belediyenin kendi internet sitesinde yayınlanan sonuç ilanına göre, ihaleyi bu oyunu üreten Yeni Gün Haber Ajansı Basın Yayıncılık A.Ş, 254 bin liralık teklifiyle kazandı. 8 yaşından büyük çocuklar için üretilen oyun, herhalde çocuklara dağıtılacak.



Böylece Soyer kendisi ve CHP'yi destekleyen Cumhuriyet Gazetesi'ne 254 bin liralık 'destek atmış' olacak. Bunun nasıl bir oyun olduğunu araştırdım. Oyunu yine Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazıları kaleme alan Işık Kansu'nun hazırladığını bir başka isim tarafından da resme döküldüğünü öğrendim. Cumhuriyet Kitap'ın internet sitesinde oyunun bir kutusu için biçilen fiyat ise, tam 119.99 lira.

Belediye, Yeni Gün Haber Ajansı Basın Yayıncılık A.Ş'nin ürettiği 'Cumhuriyet Kutu Oyunu' alımı için 'pazarlık' usulü ile ihaleye çıktı.



SATIŞ FİYATI 119.99 LİRA

'İnsaf' diyorum başka da bir şey demiyorum. Belediye hazırladığı 2021 bütçesine göre yılbaşından itibaren suya yüzde 15 zam yapacak. Otopark ücretleri yüzde 25 zamlanacak. Ayrıca ulaşıma da yüzde 10 zam gelecek. İğneden ipliğe tüm hizmetlerine zam yapacak olan belediye Temmuz ayında suya yüzde 10 daha zam bindirecek. Durum böyleyken internet sitelerinde tanesine 119.99 lira fiyat biçilen bir oyundan 254 bin liralık almak da ne oluyor? Yazıklar olsun...

İZMİRLİ 'ASIL OYUNU' GÖRÜYOR

Buradan Başkan Soyer'e sesleniyorum... Belediyeyi hızla uçuruma doğru sürüklüyorsunuz. Bir yandan zamlarla İzmirlinin cebindekine göz dikerken diğer yandan kentin geleceğini ipotek ettirerek yurtdışından büyük borçlar alıyorsunuz. Bu arada sürekli olarak da pandemi nedeniyle belediye gelirlerinin çok düştüğünden yakınıyorsunuz. Ancak, tablo böyleyken 254 bin lirayı bir kalemde sizi ve partinizi desteklediği aşikar olan bir basın kuruluşuna tek kalemde aktarıyorsunuz. Büyükşehir'i de 10 yıl yönettiğiniz Seferihisar Belediyesi gibi batırmaya and içmiş gibisiniz. İzmirlinin günü geldiğinde bunun hesabını size sormayacağını sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz... İzmirli sizin oynadığınız 'asıl büyük oyunu' görüyor ve günü geldiğinde gereğini yapacak...

Aziz KocaoğluSudan

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