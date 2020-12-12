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Türkiye'nin aşılama planı hazır: Koronavirüse karşı ilk aşı için tarih belli oldu!

Türkiye’nin aldığı 10 milyon aşının, çift doz olarak ilk 5 milyon kişiye yapılmasıyla ilgili altyapı çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanında, en uzak ilçede aşılama işlemlerinin yapılması hedefleniyor. Peki, aşılama nasıl yapılacak? Günlük ne kadar aşı yapılacak? İlk aşı ne zaman yapılacak? İşte yeni tip koronavirüs aşı takvimi.

Sağlık / 12 Aralık 2020 Cumartesi 10:29
Türkiye'nin aşılama planı hazır: Koronavirüse karşı ilk aşı için tarih belli oldu!

Türkiye, koronavirüs ile mücadelede aşılama işlemlerine en erken başlayan ve en çabuk bitirip hayatı normale döndürecek ülkelerden biri olmak için seferberlik başlattı.

Sağlık Bakanlığı ilgili kurumlar ile birlikte önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmeye başlayacak aşıların vatandaşla buluşması için gerekli çalışmaları yapıyor. Bilim Kurulu'nun öncelikli grupları belirlemesi ile birlikte aşının Türkiye geneline dağıtımı, aşılama işlemlerinin nasıl ve nerede yapılacağına ilişkin da detaylı çalışma yürütülüyor.

Sağlık merkezlerinden eczanelere kadar aşı yapılacak yerlere ilişkin farklı senaryolar üzerinde duruluyor. Bu kapsamda Çin'den gelecek inaktif aşısının saklanması ve dağıtımı son derece kolay olduğundan ilçeler için gerekli ayarlamalar yapılıyor. Aynı anda Türkiye'nin dört bir yanında, en uzak ilçede aşılama işlemlerinin yapılması hedefleniyor.



AŞIYA HAZIRIZ

Türkiye 13 hastalığa karşı aşılama yapan, bu konuda çok tecrübeli ülkeler arasında yer alıyor. Bu çerçevede bir günde binlerce vatandaşa aşı yapmak mümkün olabilecek. Örneğin İstanbul'da bin 403 soğuk zincir ve 15 soğuk hava deposunda aşılar muhafaza edilecek. Aşı takip merkezleri kurulduğu zaman İstanbul'da günde 300 ile 450 bin vatandaşın aşılanmasını sağlayacak bir yapı oluşturulacak.



İLK AŞI 25 ARALIK

İlk aşının 25 Aralık'tan itibaren yapılması bekleniyor. Aralık ayı sonuna kadar 10 milyon doz aşının yapılması planlanıyor. Aşılar, ikişer haftalık ara ile iki doz halinde yapılacak. Ancak yaşlılarda daha fazla antikor oluşabilmesi için 21 ya da 30 gün seçenekleri üzerinde duruluyor.



SAĞLIK ÇALIŞANLARI PLANLANIYOR

Sağlık kurumlarından aşı yapılacak personel listesinin hazırlanması istendi. Listeler son 6 ayda hastalık geçirmeyenlerden oluşacak.

AŞI ARTACAK

Türkiye ve dünyada toplumun ortalama yüzde 60'na aşı yapılması bekleniyor. Birçok ülke gereksiniminden daha fazla aşı aldığı için şubat aylarında aşı fazlası oluşabileceği hesap ediliyor. Böyle olunca bütün dünyada aşıyla ulaşmak daha kolay hale gelebilecek.

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