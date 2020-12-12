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Türkiye'de 12 Aralık koronavirüs tablosu! İşte vaka, can kaybı ve test sayısı...

Türkiye'de son 24 saatte 189 bin 65 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık / 12 Aralık 2020 Cumartesi 19:32
Türkiye'de 12 Aralık koronavirüs tablosu! İşte vaka, can kaybı ve test sayısı...

Türkiye'nin 12 Aralık koronavirüs tablosu belli oldu. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tabloda vaka sayısı, test sayısı, can kaybı ve hasta sayısının yanında iyileşen hasta sayısına da yer verildi.
 
Can kaybı 222 oldu
Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 189 bin 65 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti.
 
Bakan Koca'dan tedbir uyarısı
Sağlık Bakanı Koca, 'Bugün tespit edilen 5 bin 203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım' ifadelerini kullandı.

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