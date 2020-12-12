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Türkiye bu halde buldu! Bakan Soylu'dan tepki

Yunanistan unsurları tarafından, Aydın'ın Didim ilçesi ve Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Türk karasularına sürüklenmeye bırakılarak ölüme terk edilen göçmenleri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarırken, göçmenlerin darp edilerek işkenceye maruz kaldığı tespit edildi.

Güncel / 12 Aralık 2020 Cumartesi 19:25
Türkiye bu halde buldu! Bakan Soylu'dan tepki

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; geçtiğimiz 6 Aralık'ta akşam saatlerinde Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına sürüklenmeye bırakılan yarı batık haldeki can salının içinde bir grup düzensiz göçmen bulundu.
 
Bunun üzerine bölgeye yakın balıkçı teknesi ile koordine kurularak arama kurtarma çalışması başlatıldı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye ulaşarak batmak üzere olan salda bulunan kadın ve çocuklardan oluşan 17 kişilik düzensiz göçmeni kurtardı.
 
Göçmenler, Sahil Güvenlik botu ile Didim Limanı´na çıkarıldı. Göçmenlerin, Bulamaç Adası´nda 2 gün boyunca mahsur kaldıkları, Yunanistan unsurlarınca ada üzerinde yakalanarak kadın ve çocuklar ayrı, erkekler ayrı olmak üzere iki grup halinde Yunan Sahil Güvenlik gemisine bindirildikleri öğrenildi. Ayrıca, erkeklerin darp edilerek gemide tutulduğu, kadın ve çocukların ise can salı içinde Türk karasularına sürüklenmeye terk edildiği bildirildi.
 
Yunanistan unsurları tarafından ağır şekilde darp edildiler
8 Aralık'ta ise yine akşam saatlerinde Bodrum Yalıkavak açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına sürüklenmeye bırakılan iki can salı içinde toplam 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin, 6 Aralık'ta kadın ve çocuklardan ayrılan erkek göçmen grubu olduğu anlaşıldı. Ağır şekilde darp edildikleri, vücutlarında yara izleri olduğu görülen göçmenler, ifadelerinde paralarına, cep telefonlarına ve diğer değerli eşyalarına el konulduğunu söyledi. Göçmenler, hastanede tedavi altına alındı.
 
Bakan Soylu, Yunan Bakan'ı etiketleyerek tepki gösterdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının, düzensiz göçmenlere yönelik insanlık dışı muamelesine ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde göçmenlerin kurtarılma anı ve göçmenlerdeki darp izleri yer aldı. Bakan Soylu, Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis'i de etiketleyerek, "Sayın Bakan Notis Mitarakis; sahil güvenlik unsurlarınız işkence ve insanlık dışı muamelede her geçen gün seviye atlıyor" ifadelerini kullandı.

Yunanistan

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