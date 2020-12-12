Sözcü'nün 'Sağım solum AKP'li' haberi sobelendi! Aksaray yerel basınından yalanlama

Yerel basından Sözcü'ye tepki

Yerel basın adına yapılan açıklamada TGF İl temsilciliği, 68 Aksaray Gazeteciler Cemiyeti, Orta Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, Aksaray Yazarlar ve Gazeteciler Cemiyeti, Aksaray İnternet Gazetecileri Cemiyeti, Aksaray Radyo ve Televizyoncular Derneği, Kanal 68 tv Aksaray Web TV, Yeni Gün Gazetesi, Aksaray Posta Gazetesi, Aksaray Meydan Gazetesi ve Bağımsız Medya Ajansı'nın imzası yer aldı.

Aksaray'da yayın yapan basın-yayın organları da, Sözcü gazetesinin haberine tepki gösterdi. Açıklamada, Aksaray Valisi Aydoğdu'nun CHP başta olmak üzere tüm partilerin mensuplarıyla ayrı ayrı bir araya geldiği, şehrin sorunlarıyla ilgili 'birlikte çözüm' mesajı verdiği vurgulandı. Açıklamada, "Maksat Aksaray için yapılan toplantıda neler konuşulduğundan ziyade nereyi hedef aldığı belli olmayan bakış açısıyla maksatlı ancak gerçeği yansıtmayan haber yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.