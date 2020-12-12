Osman Gökçek: 'Selahattin Demirtaş, amasız fakatsız teröristtir!'

Beyaz TV'nin sevilen programı Son Söz siyaset gündemini meşgul eden konuları irdelemeye devam ediyor.



Programda MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin HDP kapatılsın çıkışını yorumlayan Beyaz TV Genel Yayın Yönetmeni Osman Gökçek, HDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın amasız fakatsız terörist olduğunu söyledi.



Gökçek'in Demirtaş ile ilgili sözleri gündeme bomba gibi düştü.





