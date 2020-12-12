Konya teşkilatındaki taciz iddiası CHP Genel Merkezi'ne ulaştı

B.I. mektubunda şunları söyledi: "Ramazan ayının son günlerinde telefonumu arayan CHP İl Başkanı Barış Bektaş babam tarafından yardım çeki başvurusu yapıldığını, buna istinaden aradığını kendi hukuk bürosuna gelmem halinde yardım çekiyle birlikte burs konusunda da yardımcı olabileceğini söyledi. Ertesi gün arkadaşım C.T. ile birlikte kendi hukuk bürosuna gittik. Bürosunda kapıyı kapattırarak bana fotoğrafımdan daha güzel olduğumu, akşamları bir yerlere takılıp takılmadığımızı, sıkılıp sıkılmadığımızı, alkol alıp almadığımızı kendisinin gençliğinde çok hızlı yaşadığını, şu anda çok başarılı bir avukat olduğunu sıklıkla dile getirmiş. Erkek arkadaşımın olup olmadığını sormuştur. Bu tür konuşmalar beni oldukça rahatsız etmiş, bizim gidiş nedenimiz olan burs konusuna hiç değinmemiştir. Benim bu konuşmalardan rahatsız olup kalkmam üzerine saçlarımı okşayarak yine beklediğini söylemiştir. Uzun yıllardır parti üyesi olan babama bu durumu anlatınca babam birkaç kişiyle birlikte sizleri de aramış ve mail atmıştır. Bu şahıs ertesi gün de beni aramıştır. Ben de korkumdan açmayınca başka bir numaradan arayıp, 'Arefe günü yardım çeki fazlalığı var. İhtiyacı olan var mı ? diye sormuş, ben de yok deyip kapattım" ifadelerine yer verdi.



B.I., mektubun altına, "Bu yazıyı sizleri direk bilgilendirmek için yazdım. Saygılarımla" notunu düştü.



Hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenilen Barış Bektaş'ın ise hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu söylediği öğrenildi.