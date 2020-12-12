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HDP'nin skandal Devlet Bahçeli açıklamasına MHP'den tokat gibi cevap

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır" şeklindeki sözlerine cevap veren terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, "HDP'yi kapatacağınıza ağzınızı kapatın" dedi. Bu sözlere tepkisiz kalmayan MHP'den ise "Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendiye yanıt verecek son kişi bile olamazsınız" açıklaması geldi.

Güncel / 12 Aralık 2020 Cumartesi 11:02
HDP'nin skandal Devlet Bahçeli açıklamasına MHP'den tokat gibi cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki, HDP'yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır' şeklindeki sözlerine eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Bahçeli'yi mafyacılıkla suçlayan skandal açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Bahçeli'ye yanıtımızdır: İktidara dayanarak, sarayın konforlu gölgesine sığınarak mafyacılık yapanlar bu ülkenin gerçek düşmanlarıdır. Size rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. HDP'yi kapatmak yerine ağzınızı kapatırsanız ülkenin geleceğine büyük iyilik etmiş olacaksınız'



MHP'den tokat niteliğinde cevap

HDP'nin bu rezil açıklamasının ardından MHP'nin resmi sosyal medya hesabından tokat niteliğinde karşılık verildi:

'Yıllardır düşlediğiniz bölünme hayallerinizi suya düşüren… Onca masum, sivil vatandaşımızı şehit ederek elinde bebek kanı bulunan canilerin, korkulu rüyası olan; Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendiye yanıt verecek son kişi bile olamazsınız!'


Devlet Bahçeli

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