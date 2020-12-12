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CHP'li yöneticinin kan donduran tacizini anlattı... Her satırı iğrenç!

CHP'li Şişli Belediyesi eski başkan yardımcısı U.G.Y.’nin tacizine uğrayan Z.A. yaşadığı korku dolu anları anlattı. Tacize uğrayan Z.A., "Ailece görüşüyorduk. Bir gün evlerine gittik. Eşi sarhoştu, odasına götürdüm. O sırada arkamdan yaklaşıp cinsel istismarda bulundu." dedi.

Güncel / 12 Aralık 2020 Cumartesi 10:36
CHP'li yöneticinin kan donduran tacizini anlattı... Her satırı iğrenç!

CHP'li belediyede yaşanan skandal taciz olayıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Şişli Belediyesi'nin eski başkan yardımcısı U.G.Y.'nin tacizine uğrayan asistanı Z.A.'nın olay sonrasında savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.

Şu an Sarıyer Belediyesi'nde Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak çalışan şüpheli U.G.Y.'nin kendisine uyguladığı cinsel saldırıyı anlatan Z.A. ifadesinde, şüphelinin eşinin akrabası olduğunu ve kendisini Şişli Belediyesi'nde asistanı olarak işe aldığını söyledi.

Z.A. yaşadıklarını şöyle anlattı: 'Üç yıldır şüphelinin asistanlığını yapıyorum. Son dönemde konuşmalarında cinsel içerikli ifadeler kullanmaya başladı. Yalnız kaldığımız zamanlarda bana 'Eşin dışında kimseyle flört ettin mi?', 'Özel kalemde gözüne kestirdiğin biri oldu mu?', 'Hiç anlık bir şey yaşamayı düşündün mü?' gibi şeyler söylüyordu. Ben 'eşime yalan söylemeyi beceremem' dediğimde 'Ben sana yalan söylemeyi öğretirim' diyordu. Bu konuşmalar sırasında hafifçe sırtıma dokunuyordu. Cinsel içerikli sözlerle tacizde bulunuyordu.'

'SENDEN TAHRİK OLUYORUM'

U.G.Y.'nin kendisine 'Seninle artık dışarıda takılalım, içelim, eğlenelim', 'Seninle Fransa'ya gitseydik ne kadar ileri giderdin' gibi sözler sarf ettiğini söyleyen Z.A., 'Kendisine eşim ve çocuklarım olduğu için kabul edemeyeceğimi söyledim. 'Senden tahrik oluyorum' dedi' ifadelerini kullandı.

Z.A. şöyle devam etti: 'Kendisiyle ailece de görüşüyorduk. Doğum günü dolayısıyla bir mekanda ailecek buluştuk. U.G.Y.'nin eşi çok alkol aldığı için sarhoş oldu. Kutlama bitince ben, eşim, şüphelinin evine gittik, Doğum günü sonrası şüphelinin sarhoş olan eşine yatak odasında yardımcı oldum. O sırada U.G.Y.'nin arkamda üzerini değiştirdiğini gördüm. Beni sıkıca kendine çekti. İtip uzaklaşmak istedim ama elimi tutup cinsel istismarda bulundu' dedi. Z.A. savcıya 8 Şubat 2018'de ifade vermişti. Belediyenin de 31 Mayıs 2018'de Z.A.'ya kıdem tazminatı karşılığında şikayetinden vazgeçmesi için protokol imzalattığı ortaya çıkmıştı.

FransaSarıyer

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