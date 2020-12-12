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CHP’li Veysi Uyanık'tan ölüm tehdidiyle taciz: Seni anneni ve ablanı öldürürüm

Eski CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık (51) tarafından taciz edildiğini ve kendisine şantaj yapıldığını öne süren H.D.C.'nin (22) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesine ulaştı. H.D.C. şunları söyledi: "Babama 'Kızını kaça satıyorsun, onunla beraber olmak istiyorum. Parası neyse vereceğim gönderin' demiş.

Güncel / 12 Aralık 2020 Cumartesi 09:45
CHP’li Veysi Uyanık'tan ölüm tehdidiyle taciz: Seni anneni ve ablanı öldürürüm

2018'de CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın inşaat firmasında sekreter olarak işe başlayan H.D.C. ifadesinde, Uyanık'ın ilişki teklifini reddettiği için ailesi ve kendisinin ölüm tehditleri aldığını, sahte belgelerle borçlandırıldığını öne sürdü.



KIZINI KAÇA SATIYORSUN?

H.D.C. şunları söyledi: "Babama 'Kızını kaça satıyorsun, onunla beraber olmak istiyorum. Parası neyse vereceğim gönderin' demiş. Babam, konuşmak için ofisine gitti. Tartışma sırasında orada çalışan emekli polis Ferhat Ş., arkadan babamın üzerine atlamış. Ferhat Ş.'nin üzerine düşmesi sonucu oradaki bir kişi beyin kanaması geçirdi. Bunun üzerine babam tutuklandı.



SENİ ANNE VE ABLANI ÖLDÜRÜRÜZ

Bu olayın ardından Veysi Uyanık ve Ferhat Ş. belinde tabanca ile kapımıza gelip bana 'Bizimle gelmezsen bir daha baban dışarı çıkamaz. Seni, anne ve ablanı öldürürüz' dediler.



SAHTE BELGEYLE BORÇLANDIRDILAR

Benimle birlikte olmak istediğini ısrarla söyledi. 5-6 kez hat değiştirmek zorunda kaldım. Sahte belgeyle beni borçlandırmışlar. Hakkımda 27 bin liralık icra takibi başlatıldı."

İDDİALARI REDDETTİ

Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Veysi Uyanık ise iddiaların gerçek olmadığını savundu. Uyanık, "Suçlamalar iftira niteliğindedir, kabul etmiyorum. Sözlü ya da fiili olarak taciz etmedim. Sahte bir belge düzenleyip onu borçlandırmadım" ifadelerini kullandı.

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