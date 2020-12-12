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CHP'li vekil milli motor çalışmalarını beğenmedi! Heykel olsa beğenirdiniz...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ürettiği milli motorları sıraladığı anlarda CHP sıralarından "Sanırsın Mars'a gitmiş" diye bir tepki yükseldi.

Güncel / 12 Aralık 2020 Cumartesi 15:55
CHP'li vekil milli motor çalışmalarını beğenmedi! Heykel olsa beğenirdiniz...

Yerli ve milli üretim konusunda her alanda çalışmalarını devam ettiren Türkiye, son olarak ilk milli helikopteri için milli bir motor yaptı.



Uzun süren çalışmaların ardından Türkiye'nin dışa bağımlılığını sona erdirecek bu çalışmalarla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Meclis Genel Kurulu'nda bilgi verdi.

Ancak Türkiye'nin milli motor yapıyor olması, CHP sıraları tarafından beğenilmedi.

'SON 7 YILDA 10 FARKLI MİLLİ MOTOR GELİŞTİRİLDİ'

Mustafa Varank, 'Bakınız, sadece TEI'e son yedi yılda 10 farklı millî motor geliştirildi. Daha geçen hafta TEI'nin ürettiği ilk millî helikopter motorunu TUSAŞ'a teslim ettik. Yalnızca deniz, hava, kara değil, uzay araçlarının da motorlarını geliştiriyoruz.' dedi.



CHP: SANIRSIN MARS'A GİTMİŞ

Bu sırada CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, 'Sanırsın Mars'a gitmiş' dedi.



'GURURLA SÖYLÜYORUM...'

Mustafa Varank ise, açıklamalarına şöyle devam etti: 'Gururla söylüyorum, TÜBİTAK Uzay Enstitümüzde uyduların manevra yapmasını sağlayan hall etkili itki motorunu geliştirdik. TÜRKSAT 6A Millî Haberleşme Uydusu'nda bu itki sistemini kullanacağız, bunu başarabilen nadir ülkelerden bir tanesiyiz.'

Milletvekili

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