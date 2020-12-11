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Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim ile ilgili son dakika açıklamalarda bulunuyor. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, uzaktan eğitim nasıl devam edecek ve okullardaki sınav süreçleri nasıl ilerleyecek? gibi sorularının cevabını veriyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

Güncel / 11 Aralık 2020 Cuma 11:28
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Koronavirüsün etkisini artırması ile yüzyüze eğitime yıl sonuna kadar ara verilmişti. Okullar Ocak'ta açılacak mı sorusu tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk merak edilenlere canlı yayında cevap verdi.

SON DAKİKA! YÜZ YÜZE EĞİTİM 4 OCAK'TA BAŞLAYACAK MI?

MEB'da okullarla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yüz yüze eğitim 4 ocakta açılacak mı? Bakan Selçuk, okullardaki son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

DEĞERLENDİRME YAPILIYOR

Bu değerlendirmeyi ilgili kurumlarla yapıyoruz. Anasınıfından lise sona kadar her bir öğrencimizi günlük olarak takip edebiliyoruz. Önümüzdeki hafta kabine toplantısında değerlendirilecek. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakmak gerekliliği doğuruyor. Sadece sayılarla ilgili de değil toplumsal davranışla ilgili farklı parametrelerle ilgili. Sadece vaka sayısına bakarak okulların açılıp açılmamasına karar verilmiyor.

4 Ocak bizim için umut vaad eden bir tarih açıklamasında ifade etmek istediğim, okulların bir an önce açıklaması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin.

YARIYIL TATİLİ ÖNE ALINACAK MI, SINAVLAR NASIL OLACAK ?

Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor.

Salgının seyrine bağlı olarak gruplara ayırarak sınavlar yapılabilir. Ya da iş takviminde değişiklik yapılabilir. Biz 22 Ocak'ta çocukların eline basılı karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çalışma sürüyor.

SON DAKİKA! 500 BİN TABLET PROJESİ

150 bin tablet dağıtıldı, Ocak'ta 500 bin hedefi var. Dağıtılan tabletlerle internet desteği de veriliyor.

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