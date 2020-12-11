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İğrenç adam yakalandı! Markette zihinsel engelli kızı taciz etmişti

İstanbul’un Esenler’de bir markette iddiaya göre engelli olduğu öne sürülen bir genç kızı taciz ettiği görüntüler sosyal medyada yayılan şahıs gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden yayılan görüntüler üzerine çalışma başlatan Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli A. Ö.’yü Bayrampaşa Otogarda gözaltına aldı.

3. Sayfa / 11 Aralık 2020 Cuma 20:18
İğrenç adam yakalandı! Markette zihinsel engelli kızı taciz etmişti

Sosyal paylaşım platformu Twitter'da paylaşılan görüntülerde yaşlı bir adam, zihinsel engelli bir kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tacizci A. Ö. 'yü Bayrampaşa'da gözaltına aldı.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis şikayetçi olması için görüntülerdeki kadına ulaşmaya çalışıyor.

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