İğrenç adam yakalandı! Markette zihinsel engelli kızı taciz etmişti

İstanbul’un Esenler’de bir markette iddiaya göre engelli olduğu öne sürülen bir genç kızı taciz ettiği görüntüler sosyal medyada yayılan şahıs gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden yayılan görüntüler üzerine çalışma başlatan Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli A. Ö.’yü Bayrampaşa Otogarda gözaltına aldı.