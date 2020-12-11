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Günün fıkrası CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan: 'Tecavüzü örtbas ettiğimiz ne zaman görüldü?'

CHP içindeki taciz ile tecavüz iddialarının örtbas edildiği ve işlem yapılmadığı eleştirilerine cevap veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Tecavüz ve tecavüzcünün partisi mi olur, ne zaman CHP'nin bir tecavüzü örtbas ettiği görüldü?" dedi. Taciz mağdurları, parti yönetiminin skandalları örtbas etme girişimini ifşa etmişti.

Güncel / 11 Aralık 2020 Cuma 16:29
Günün fıkrası CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan: 'Tecavüzü örtbas ettiğimiz ne zaman görüldü?'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP teşkilatlarında yaşanan taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

PES DEDİRTEN AÇIKLAMA
Parti içindeki taciz ve cinsel istismarla ilgili işlem yapmadığına yönelik eleştirilere cevap veren Kaftancıoğlu, gereken adımları hemen attıklarını söyleyerek 'Tecavüz ve tecavüzcünün partisi mi olur? Ne zaman CHP'nin bir tecavüzü örtbas ettiği görüldü. Binde bir bile ihmalimiz olsa söylerim' dedi.



TACİZCİYLE YAN YANA!
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tacizi örtbas etmekle kalmamış, bir de üstüne tacizcileri ön plana çıkarmaya başlamıştı. Kaftancıoğlu, partide adı taciz skandalına karışan yönetici Yasin Ilgar ile bir cenaze törenine katılmış, tören sonrası tacizci Ilgar'ın da adının geçtiği bir paylaşımda bulunmuştu.

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