Erdoğan Ak Parti İl Başkanları Toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katıldı.



Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



'ÜLKEMİZİN SAVUNMA SANAYİNE YAPILAN HİÇBİR SALDIRI MASUM DEĞİLDİR'



İl teşkilatlarımızla ilgili genel merkezde yürüttüğümüz değerlendirmeleri kesintisiz yürütüyoruz



Bu teşkilat yapısı sadece AK Parti'nin değil Türkiye'nin umutlarının da taşıyıcısı olacaktır.



Yaklaşık 3 hafta sonra yeni bir yıla gireceğiz. Tarih 2020'yi her bakımdan ilginç ve zor bir yıl olarak kayıtlarına geçirecektir.



İster siyasetçi, ister çoban olsun her neyle uğraşırsa uğraşsın işini en iyi şekilde yapan bir toplumsal ahlaka ihtiyaç vardır. Bir insan bu değerlerden nasiplenmemişse yönünü şaşıran ok gibi dönüp kendi halkını vurmaya başlıyor. Bunun en başında da CHP geliyor.



Sadece ülkemizin güvenliğini oluşturan savunma sanayiindeki tavırlarına dikkat edin. Tank projemize saldırıyorlar, helikopter projemize saldırıyorlar.



Yerli ve milli tüm savunma sanayi projelerimize saldırıyorlar. Milletimizden şu gerçeği asla aklında çıkarmamasını istiyorum. Ülkemizin savunma sanayine yapılan hiçbir saldırı masum değildir. Arkasında sinsi ve alçakça bir niyet vardır. Bu saldırıların her biri terör örgütleri ve ülkemize husumeti saplantı haline getiren kimi devletler hesabına yönetilen bir beşinci kol faaliyetidir.



SİHA'larımıza, İHA'larımıza, tanklarımıza saldıran herkes bilerek ya da bilmeyerek Türkiye düşmanı çevrelerin çıkarlarını savunmaktadır. Bu saldırıların her biri istiklalimizi hedef almaktadır.



'ÜLKEMİZİN EKONOMİSİNİ BALTALAMAYI HEDEFLİYORLAR'



Milletimiz CHP zihniyetinin ülkemizi bir yarım asır geriye götürmesine izin vermeyecektir.



CHP'nin başındaki zatın azgınca saldırıya geçtiği bir diğer konu da ülkemize gelen uluslararası yatırımlardır.



'Tank Paleti fabrikasını Katarlılara peşkeş çektiler' iddiasını defalarca gündeme getirdiler.



Bu kadar rahat ve ısrarlı şekilde yalan söyleyen biri siyaset biliminin konusu olmaktan çıkmış, başka bir bilim dalının alanına girmiştir.



Tek parti devrinde camileri kapatan, Aşık Veysel gibi bir insanı Ulus meydanına sokmayan bunlar değil miydi?



Önlerine geleni tecavüzcü diye suçlayan kendi partilerindeki rezilliklerini üzerini örtmeye çalışan bunlar değil mi? Bunlarda zerre kadar ar, haysiyet olsa bunca kamburla insan içine çıkmadan imtina ederler.



Ülkemize yönelen uluslararası yatırımcılarını niyetlerinden vazgeçirmek suretiyle ülkemizin ekonomisini baltalamayı hedefliyorlar.



Yurtdışındaki tüm medya kuruluşlarına ülkemizi karalayan demeçler veriyorlar.



Milletimize bunların yaptıkları her alçaklığı anlatmalıyız. 2023 seçimlerinde milletimizin bu gerçekleri bilerek kararını vermesini temin etmeliyiz.



Gerek ABD gerekse AB ile her iki tarafında asla görmezden gelemeyeceği çok köklü siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz var.



Dayatılan yaptırım gündemleri tüm taraflar için sadece zarar yazan hiç kimseye faydası ve kârı olmayan yaklaşımlardır.



Bu konulardaki somut adımların ışığında potansiyellerimizin gücü dikkate alınarak atılacağına inanıyorum. Kapımız tüm yatırımcılara sonuna kadar açıktır.



'DERİNE İNİLDİKÇE KİM BİLİR DAHA NELER ÇIKACAK'



Hiç girmek istemediğim ama CHP yönetiminin tavrı sebebiyle milletime sorumluluğum nedeniyle bir hususa değinmek istiyorum. Konu CHP'deki tecavüz, taciz, hırsızlık furyasıdır.



Bu iddiaların araştırılıp hakikatlerin ortaya çıkması konusunda en küçük bir adım atmıyorlar.



Sözde kadın hakları savunucusu sivil toplum örgütlerinin büründüğü derin sessizlik de manidardır.



Kılıçdaroğlu da parti teşkilatlarında ve belediyelerinde ayyuka çıkan vakalar konusunda tek kelime etmiyor.



Üstelik şu ana kadar ortaya çıkan hadiselerin, CHP teşkilat ve belediyelerindeki rezilliklerin sadece buz dağının görünen kısmı maiyetinde örnekler olduğu anlaşılıyor. Derine inildikçe kim bilir daha neler çıkacak.



Her gün yeni bir itirafla, her gün yeni bir ifşaatla, her gün yeni bir ithamla karşılaşıyoruz



Seçimlerin üzerinden 2 yıla yakın vakit geçtikten sonra uyduruk dosyalarla eski yönetimleri suçlama kampanyası başlattılar.



Buna karşılık rüşvet suçundan tutuklanan, kamuoyunun diline düşen CHP'li isimlerle ilgili adeta çıt çıkarmıyorlar.



Tüm iddiaların muhataplarına sesleniyorum. Bu kurnazlık sizi kurtarmaya yetmez. Her tecavüzün, tacizin, hırsızlığın hesabını vereceksiniz. Yürüttüğünüz her gizli saklı ihanet pazarlığının hesabını vereceksiniz



Genel Merkezi'nden belediyelerine kadar CHP'de taciz, tecavüz kepazeliğine bulaşmış kim varsa hepsinin de ipini pazara çıkaracaksınız.



Siyaseten farklı düşünsek de CHP'ye oy verenler içinde namuslu insanlar bulunduğunu biliyoruz.



Onların da onurunu korumak için bu iddiaların sonuna kadar takipçisi olacağız."



