Ada seferlerine fırtına engeli!

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.



GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "12 Aralık Cumartesi günü Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 08.00, Kabatepe'den ise saat 10.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.